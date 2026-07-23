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한국인 기대수명 83.7년… 인구 1000명당 의사는 2.6명 그쳐

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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비만율은 최저 수준 유지했으나 증가세 지속… 외래진료 이용은 OECD 평균 2.7배
한국인 기대수명이 83세로 나타났다. 게티이미지뱅크
한국인 기대수명이 83세로 나타났다. 게티이미지뱅크

 

한국 국민의 기대수명이 83.7년에 달해 경제협력개발기구(OECD) 상위권을 기록한 것으로 나타났다.

 

보건복지부는 23일 이 같은 내용이 담긴 ‘OECD 보건통계 2026’ 주요 세부 지표 분석 결과를 공개했다.

 

◆ 기대수명 83.7년 '세계 상위권'... 회피가능사망률도 지속 감소

 

2024년 출생아 기준 한국 국민의 기대수명은 83.7년으로 OECD 평균(81.2년)보다 2.5년 긴 것으로 집계됐다. 이는 스위스(84.2년), 일본(84.1년), 스페인(84.0년), 스웨덴(83.8년)에 이어 OECD 주요국 중 높은 수준이다.

 

질병 예방과 적절한 치료로 막을 수 있는 죽음을 뜻하는 회피가능사망률 역시 인구 10만명당 139.0명으로 OECD 평균(208.8명)을 크게 밑돌았다. 국내 회피가능사망률은 2013년 194.0명에서 2018년 154.0명, 2023년 139.0명으로 지난 10년간 꾸준한 감소세를 보인 것으로 분석된다.

 

게티이미지뱅크
게티이미지뱅크

 

◆ 자살률은 1위 불명예... 의사 수 인구 1000명당 2.6명 그쳐

 

반면 자살률은 여전히 OECD 최고 수준에 머물렀다. 2023년 기준 한국의 인구 10만명당 자살사망률은 24.8명으로 OECD 평균(10.9명)의 두 배를 넘어선 것으로 파악된다.

 

의료 인력 부족 현상도 지표로 확인됐다. 한의사를 포함한 임상 의사 수는 인구 1천명당 2.6명으로 OECD 평균(4.0명)에 미치지 못했다. 이는 조사 대상국 중 코스타리카에 이어 두 번째로 적은 수준인 것으로 관측된다. 전체 간호인력은 인구 1천명당 9.8명으로 평균(9.7명)을 소폭 상회했으나, 이 가운데 전문 간호사는 5.5명에 그쳐 평균(8.8명)보다 적은 것으로 해석된다.

 

◆ 외래진료 이용 연 17.9회 최다... 비만율 낮으나 증가 추세

 

국민 1인당 연간 외래진료 횟수는 17.9회로 OECD 평균(6.6회)의 약 2.7배에 달해 회원국 중 가장 많았다. 고령화 등의 영향으로 1인당 경상의료비는 2024년 구매력평가(PPP) 기준 약 5098달러(약 750만원)를 기록했으며, 지난 10년간 연평균 증가율(8.5%)이 OECD 평균(6.1%)을 웃도는 것으로 집계됐다.

 

생활습관 지표에서는 15세 이상 인구의 과체중 및 비만 비율이 37.3%로 일본(25.3%)에 이어 두 번째로 낮은 수준을 유지했다. 다만 2014년 30.8%, 2019년 33.7%, 2024년 37.3%로 매년 완만한 상승세를 보이고 있어 꾸준한 관리가 필요한 것으로 판단된다. 흡연율(13.2%)은 OECD 평균(12.7%)과 유사했고, 1인당 연간 주류 소비량(7.6ℓ)은 평균(8.3ℓ)보다 다소 낮았던 것으로 풀이된다.


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