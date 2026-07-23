대구 동촌유원지에 금호강 위 걷는 새 명소 ‘트리워크’ 개통

대구 대표 휴식 공간인 동촌유원지에 금호강변의 수려한 풍광을 한눈에 조망할 수 있는 새로운 관광 명소가 문을 열었다

동촌유원지에 개통한 ‘트리워크’ 모습. 대구 동구 제공

대구 동구는 동촌유원지 일원에서 공공디자인 개선사업의 일환으로 조성된 ‘트리워크’ 개방식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 행사는 식전공연을 시작으로 사업 경과보고, 기념사 및 축사, 테이프 커팅식, 시설물 라운딩 순으로 진행했다. 특히 동구의 비전을 담은 구정 슬로건 ‘동구 미래, 제대로 다르게’를 현장에서 붓글씨로 써 내려간 퍼포먼스가 펼쳐져 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

이번에 첫선을 보인 ‘동촌유원지 트리워크’는 금호강변 숲 위로 조성된 173m 길이의 공중 산책로다. 단순한 도보 길을 넘어, 울창한 숲의 높이에서 금호강의 아름다운 풍경을 입체적으로 감상할 수 있도록 기획된 차별화된 관광 콘텐츠다.

일몰 이후에는 은은한 경관조명이 불을 밝히고, 특정 시간대마다 감미로운 클래식 음악이 흘러나오도록 설계해 야간을 찾는 방문객들에게 로맨틱하고 특별한 분위기를 선사할 예정이다.

우성진 동구청장은 “오랜 시간 시민들의 희노애락이 담긴 동촌유원지가 이번 트리워크 개방을 계기로 전 세대가 즐겨 찾는 대구의 새로운 랜드마크로 거듭나길 바란다”며 “앞으로도 동구의 자연 자산을 활용한 명품 도시 공간을 지속적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.

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