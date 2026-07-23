우리 국민 기대수명 83.7년, OECD 상위권…자살률은 여전히 1위

우리나라 국민의 기대수명이 83.7년으로 경제협력개발기구(OECD) 상위권을 기록한 반면, 자살률은 여전히 OECD 최고 수준에 머물렀다.



외래진료 횟수는 OECD 국가 중 가장 많고, 회피가능사망률은 평균보다 크게 낮았지만, 임상 의사 수는 최하위권에 머무는 등 보건의료 지표의 명암이 엇갈렸다.

장마가 일시 소강상태를 보인 지난 19일 서울 용산구 한국숲정원 일대에서 한 시민이 부채질하며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

보건복지부는 23일 'OECD 보건통계(Health Statistics) 2026'의 주요 분야별 세부 지표를 분석한 결과를 공개했다.



2024년에 태어난 아이를 기준으로 하는 우리나라 국민의 기대수명은 83.7년으로 OECD 국가 평균 81.2년보다 2.5년 길었다.



기대수명이란 해당연도 출생아가 앞으로 살 것으로 기대되는 햇수를 뜻한다.



우리나라보다 기대수명이 긴 국가는 스웨덴(83.8년), 스페인(84.0년), 일본(84.1년), 스위스(84.2년) 정도다. 기대수명이 가장 긴 스위스와 우리나라의 차이는 0.5년이다.



질병 예방과 적절한 치료 등으로 막을 수 있는 죽음을 칭하는 회피가능사망률은 인구 10만명당 139.0명으로 OECD 평균 208.8명보다 크게 낮았다.



국내 회피가능사망률은 2013년 194.0명, 2018년 154.0명, 2023년 139.0명으로 지난 10년간 꾸준한 감소 추세다.

2023년 기준 우리나라의 인구 10만명당 자살사망률은 24.8명으로, OECD 국가 중에서 가장 높았다. OECD 평균은 10.9명이다. 게티이미지뱅크

자살률은 OECD 국가 중 여전히 1위다.



2023년 기준 우리나라의 인구 10만명당 자살사망률은 24.8명으로, OECD 국가 중에서 가장 높았다. OECD 평균은 10.9명이다.



1인당 외래 진료 횟수는 연간 17.9회로, OECD 국가 중 가장 많았다. OECD 평균 6.6회의 약 2.7배 수준이다.



경상의료비는 국내총생산(GDP) 대비 8.5%로 OECD 평균 9.3% 대비 다소 낮았다.



경상의료비는 보건의료부문 서비스와 재화에 쓴 국민 전체의 1년간 지출 총액을 말한다.



1인당 경상의료비는 고령화 등의 영향으로 지난 10년간 연평균 8.5%씩 늘어 OECD 평균 증가율(6.1%)을 웃돌았다. 2024년 구매력평가(PPP) 기준 약 5천98달러(약 750만원)다.

임상 의사 수(한의사 포함)는 인구 1천명당 2.6명으로 OECD 평균 4.0명을 밑돈다. 게티이미지뱅크

인구 1천명당 의사 수는 적은 수준이다.



임상 의사 수(한의사 포함)는 인구 1천명당 2.6명으로 OECD 평균 4.0명을 밑돈다. OECD 국가 중 코스타리카에 이어 두 번째로 크게 적었다.



우리나라 간호사, 간호조무사 등 전체 간호인력은 인구 1천명당 9.8명으로, OECD 평균 9.7명 대비 높았다. 전체 간호인력 중 간호사는 5.5명으로 OECD 평균 8.8명보다 작았다.



우리나라 15세 이상 인구의 흡연율(13.2%)은 OECD 평균(12.7%)과 비슷한 수준이었고, 1인당 연간 주류 소비량(7.6ℓ)은 OECD 평균(8.3ℓ)보다 낮았다.



15세 이상 인구 중 과체중 및 비만 비율(37.3%)은 일본(25.3%)에 이어 두 번째로 낮았다. OECD 평균 58.7%를 크게 밑도는 수치다.



다만 우리나라의 과체중 또는 비만 인구 비율은 2014년 30.8%, 2019년 33.7%, 2024년 37.3%로 점차 증가하고 있다.

<연합>

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