고소영, '상습 지각 루머' 억울…"나 그런 적 없거든"

배우 고소영이 과거 자신을 둘러싼 지각 관련 소문을 부인했다.
최근 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영이 30년 가까이 알고 지낸 지인들과 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.
영상에는 고소영의 오랜 친구이자 1세대 스타일리스트인 정혜경이 출연했다. 정혜경은 고소영과 처음 만났던 당시를 떠올리며 "너무 예뻤지. 뭐 이런 애가 다 있나 싶었다. 그리고 소영이는 장점이 되게 많은 애다"고 말했다.
이어 "그 수많은 일들을 하면서 시간 약속을 이렇게 잘 지키는 배우는 얘밖에 없다"고 밝혔다.
이를 들은 고소영은 과거 자신에게 따라붙었던 소문을 언급했다.
그는 "그런데 나는 이미지가, 나 옛날에는 막 그런 거 되게 많았어"라며 "늦게 오고 먼저 가버렸다고. 그런데 나는 그런 적 없거든"이라고 말했다. 정혜경은 "진짜 약속을 너무 잘 지켰었어"라고 덧붙였다.
두 사람은 고소영이 20대 후반이던 시절 화장품 광고 촬영장에서 처음 만나 인연을 이어왔다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지