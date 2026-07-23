이번 주 안 챙기면 못 받는 여름휴가 혜택, 순서만 알면 다 잡는다 [여행+]

2026 여름휴가 특별교통대책+숙박세일 페스타 할인가 오는 8월17일까지 진행된다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

여름휴가 일정을 아직 확정하지 못했다면 이번 주가 교통 체증과 여행 비용을 동시에 줄일 수 있는 마지막 기회다. 정부의 하계 휴가철 특별교통대책이 7월25일부터 시작되고 최대 7만원을 지원하는 숙박 할인쿠폰 사용 기한이 8월17일로 다가왔기 때문이다. 출발 시점을 언제로 정하고 어떤 순서로 혜택을 챙기느냐에 따라 아낄 수 있는 시간과 돈이 크게 달라진다.

◆ 25일 시작되는 특별교통대책과 정체 회피 전략

정부와 전국 지방자치단체는 7월25일부터 8월10일까지 17일간을 하계 휴가철 특별교통대책기간으로 지정했다.

이 기간에는 대중교통 운행이 증편되고 주요 정체 구간의 우회도로 안내가 강화된다. 휴가 이동 수요는 7월 말에서 8월 초에 집중된다. (세계일보가 지난 21일 보도한 ‘휴가 첫날부터 도로에 갇히기 싫다면…25일 시작, 여름 특별교통대책 활용법’ 참고)

따라서 가장 인파가 몰리는 이른바 ‘7말8초’ 구간을 피해 출발 시각을 이른 새벽으로 앞당기거나 귀경 일자를 하루나 이틀 늦추는 것이 정체를 피하는 핵심 원인과 결과로 작용한다.

경기도는 경부와 영동, 서해안, 중부, 서울양양 등 5개 고속도로가 정체될 경우 13개 구간의 우회도로 정보를 제공한다. 국도 9개 노선에서도 14개 구간의 우회 정보가 실시간으로 안내된다.

자가용 이용자는 출발 전에 경기교통정보센터(gits.gg.go.kr)나 한국도로공사 로드플러스(roadplus.co.kr)에 접속해 실시간 교통 소통 상황을 확인하는 것이 안전하다.

목적지가 기차나 고속버스로 이동 가능한 지역이라면 시외버스 증차 노선을 우선 확인하여 대중교통으로 정체를 회피하는 방법이 효과적이다.

◆ 숙박비 최대 7만원 할인 혜택과 선착순 발급 규칙

교통 계획을 확정했다면 다음 단계는 숙박비 절감이다. 23일 문화체육관광부와 한국관광공사에 따르면 6월11일부터 8월17일까지 체크인하는 숙박 예약자를 대상으로 ‘2026 대한민국 숙박세일 페스타’ 여름편 할인쿠폰을 지원하고 있다.

1박 요금이 7만원 이상일 경우 3만원을 할인받고 7만원 미만일 경우 2만원을 할인받는다. 14만원 이상의 연박을 예약하면 할인 폭이 7만원으로 늘어난다.

14만원 미만 연박의 경우 5만원을 깎아준다. 이 쿠폰은 매일 오전 10시부터 참여 온라인 여행사를 통해 선착순으로 발급된다.

쿠폰을 발급받은 사용자는 발급 시각을 기준으로 다음날 오전 7시까지 반드시 예약을 완료해야 혜택이 적용된다. 쿠폰은 19세 이상 성인 1인당 1매만 발급받을 수 있다.

사용처는 서울과 인천, 경기를 제외한 비수도권 인구감소지역 85개 지자체 내 숙박시설로 제한된다. 숙소 예약 애플리케이션과 한국관광공사 숙박세일 페스타 누리집(ktostay.visitkorea.or.kr)에 접속하면 참여 채널과 실시간 잔여 쿠폰 수량을 확인할 수 있다.

◆ 비용 부담 없는 국립공원 상시 무료 혜택 활용법

숙박 예약까지 마쳤다면 비용 부담이 없는 상시 혜택으로 세부 일정을 채울 차례다. 올해 상반기에 큰 호응을 얻었던 문화체육관광부의 근로자 휴가지원사업인 40만원 여행적립금 지원은 현재 신규 신청이 마감되었다.

하지만 추가 비용 없이 즐길 수 있는 대안이 존재한다. 대표적으로 전국 모든 국립공원은 2007년에 입장료가 전면 폐지되어 누구나 상시 무료로 이용할 수 있다.

여름철 국립공원의 계곡과 탐방로는 피서객으로 붐비기 때문에 시간대 분산이 필수적이다. 폭염이 집중되는 오후 2시부터 5시 사이에는 산행을 피하고 이른 아침이나 저녁 시간대를 활용하면 혼잡도와 온열 질환 발생 위험을 동시에 낮출 수 있다.

◆ 시간과 비용을 절약하는 최종 점검 순서

결국 이번 여름휴가를 알뜰하게 보내는 핵심은 계획 수립의 순서에 있다. 첫째로 정부의 특별교통대책기간에 맞춰 출발 시각과 이동 경로를 분산해 도로에서 버리는 시간을 줄여야 한다.

둘째로 8월17일에 종료되는 숙박세일 페스타 쿠폰을 매일 오전 10시에 맞춰 선점해 체류 비용을 낮춰야 한다.

셋째로 국립공원과 같은 상시 무료 개방 시설을 일정에 포함해 추가 지출을 방지하는 것이 가장 효율적이다.

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