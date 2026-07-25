“밥은 먹어야 하는데 땡기는 게 없어요”… 집 나간 입맛 돌아오게 하는 곡물, ‘보리’ [FOOD+]

덥고 습한 날씨 탓에 입맛을 잃었다고 호소하는 이들이 많다. 이럴 땐 구수한 보리밥과 시원한 보리국수 등 별미로 여름철 건강을 챙겨보는 것도 좋다. 보리에 풍부하게 함유된 식이섬유는 포만감을 높이고 식후 혈당 상승 속도를 줄이는 데 도움을 주며, 원활한 장 활동을 도와 변비 예방에도 효과적이다.

보리의 구수한 풍미와 쫀득한 식감은 물론 식이섬유가 풍부해 포만감을 오래 유지하는 데 도움을 준다. 보리에 함유된 베타글루칸은 식후 혈당 상승을 완만하게 하는 데 도움을 줄 수 있으며, 장 운동을 촉진해 변비 예방에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 클립아트코리아 제공

◆ 열무 넣고 비비면 든든한 한 끼 ‘보리비빔밥’

보리를 활용한 대표적인 요리는 보리비빔밥이다. 보리를 깨끗하게 씻어 충분히 불린 뒤 쌀과 함께 밥을 지으면 구수한 풍미의 보리밥이 완성된다. 압력밥솥을 이용하면 보리 특유의 거친 식감을 줄여 한층 부드럽게 즐길 수 있다.

완성된 보리밥에 열무김치와 열무나물, 콩나물, 상추, 오이, 당근 등 제철 채소를 올린 뒤 고추장과 참기름을 넣고 비비면 한 끼 식사가 완성된다. 취향에 따라 달걀프라이나 김가루, 깨를 더하면 맛과 영양을 더욱 풍성하게 즐길 수 있다.

남은 보리밥은 참기름과 잘게 썬 채소를 넣어 볶음밥으로 만들거나 김과 멸치, 참깨를 넣고 동그랗게 빚으면 주먹밥으로 간편하게 즐기기 좋다.

보리밥에 열무김치와 열무나물, 콩나물, 상추, 오이, 당근 등 제철 채소를 올린 뒤 고추장과 참기름을 넣고 비비면 한 끼 식사가 완성된다. 클립아트코리아 제공

◆ 시원하게 즐기는 ‘보리국수’, 입맛 없을 때 제격

더운 날씨에는 보리면을 활용한 보리국수도 인기다. 보리국수는 밀가루 면보다 담백하고 구수한 맛이 특징이다. 동네 마트나 온라인몰에서도 보리국수를 쉽게 구할 수 있다. 혈당 조절에 효과적인 것으로 알려지면서 최근 찾는 사람이 많아졌다.

만드는 방법도 간단하다. 보리면을 삶은 뒤 찬물에 여러 번 헹궈 전분기를 제거하고, 시원한 육수나 동치미 국물을 부으면 된다. 오이채, 삶은 달걀, 김가루 등을 올리면 감칠맛을 더할 수 있다.

매콤한 맛을 원한다면 고추장 양념을 활용한 비빔 보리국수도 좋다. 보리면에 고추장, 식초, 매실청, 다진 마늘을 섞은 양념장을 넣고 채소와 함께 버무리면 새콤달콤한 여름 별미가 완성된다.

보리국수는 밀가루 면보다 담백하고 구수한 맛이 특징이다. 소면 대신 보리국수로 대체하면 된다. 클립아트코리아 제공

◆ 포만감까지 챙긴 건강 한 끼 ‘보리 샐러드’

샐러드에 활용하면 포만감을 올리는 한 끼로 즐길 수 있다. 보리 특유의 쫀득한 식감과 채소의 아삭함이 어우러져 색다른 한 끼 메뉴가 완성된다.

만드는 방법도 간단하다. 먼저 보리를 깨끗하게 씻어 충분히 불린 뒤 삶아 준비한다. 삶은 보리에 방울토마토, 오이, 양상추 등 신선한 채소를 넣고 견과류를 더하면 고소한 맛과 식감을 살릴 수 있다. 여기에 올리브오일이나 발사믹 소스를 곁들이면 담백하면서도 상큼한 드레싱이 더해져 여름철 입맛을 돋우는 메뉴가 된다.

보리는 식이섬유가 풍부해 포만감을 오래 유지하는 데 도움을 준다. 체중 관리가 필요하거나 운동 후 부담 없는 식사를 찾을 때도 제격이다. 닭가슴살, 삶은 달걀, 병아리콩 등을 추가하면 단백질을 보충할 수 있고, 치즈나 견과류를 더하면 한층 풍성한 맛을 즐길 수 있다. 냉장 보관 후 차갑게 먹어도 맛이 좋아 무더운 여름철 간편식으로 활용하기 좋다.

◆ 아침으로 먹으면 속이 편안한 ‘보리죽’

속이 더부룩할 땐 보리죽을 추천한다. 불린 보리를 쌀이나 채소와 함께 푹 끓이면 부드러운 식감의 보리죽이 완성된다.

먼저 보리를 깨끗하게 씻은 뒤 2~3시간 정도 충분히 불려준다. 이렇게 하면 불리는 과정에서 알갱이가 부드러워져 조리 시간을 줄일 수 있다.

냄비에 불린 보리와 쌀을 넣고 물을 넉넉하게 부은 뒤 약한 불에서 천천히 끓인다. 보리가 퍼지고 걸쭉한 농도가 될 때까지 저어주면 부드러운 보리죽이 완성된다. 이때 당근, 애호박, 버섯 등 잘게 썬 채소를 함께 넣으면 색감과 영양을 더할 수 있다. 단백질을 보충하고 싶다면 닭가슴살이나 다진 소고기, 달걀 등을 추가하는 것도 방법이다.

간은 소금으로 가볍게 맞추고, 취향에 따라 참기름을 한 방울 추가해 풍미를 살린다.

불린 보리를 쌀이나 채소와 함께 푹 끓이면 부드러운 식감의 보리죽이 완성된다. 클립아트코리아 제공

◆ 쌀 대신 보리, 쫀득한 식감 살린 ‘보리 리소토’

양식에 보리를 활용하는 방법도 있다. 리소토 재료로 쌀 대신 보리를 활용하면 되는데, 보리 특유의 쫀득한 식감과 고소한 풍미가 맛을 살려준다.

먼저 세척한 보리를 1~2시간 정도 충분히 불려 준비한다. 불린 보리는 일반 쌀보다 익는 시간이 오래 걸리기 때문에 미리 불려두면 조리 시간을 줄일 수 있다.

팬에 올리브오일을 두르고 다진 양파를 볶아 향을 낸 뒤 불린 보리를 넣고 함께 볶는다. 이 과정에서 보리 겉면에 오일이 코팅되면서 고소한 맛이 살아난다.

그 다음 채소 육수를 조금씩 부어가며 약한 불에서 천천히 익힌다. 한 번에 붓기보다 보리가 수분을 흡수할 때마다 조금씩 추가하는 것이 좋다. 보리가 충분히 퍼지고 쫀득한 식감이 살아날 때까지 끓인 뒤 버섯, 애호박, 시금치 등 취향에 맞는 채소를 넣으면 완성된다.

완성된 요리에 파르메산 치즈나 모차렐라 치즈를 넣어 부드러운 맛을 더하고, 소금과 후추로 간을 맞추면 감칠맛이 살아난다. 버섯이나 닭가슴살, 새우 등을 추가하면 부족한 단백질을 보충할 수 있다.

◆ 혈당부터 장 건강까지…여름 보리의 건강 효능

보리에 함유된 식이섬유는 포만감을 높여 과식을 줄이는 데 도움을 주고, 식후 혈당 상승을 완만하게 하는 데 긍정적인 역할을 한다. 클립아트코리아 제공

보리는 여름철 건강 관리에 도움이 되는 곡물이다. 보리에 함유된 식이섬유는 포만감을 높여 과식을 줄이는 데 도움을 주고, 식후 혈당 상승을 완만하게 하는 데 긍정적인 역할을 한다. 장 운동을 촉진해 변비 예방에도 도움을 줄 수 있다.

땀을 많이 흘리는 여름철 부족해지기 쉬운 비타민 B군과 미네랄을 보충하는 데도 유익하다. 전문가들은 “보리는 다양한 채소와 함께 섭취하면 영양 균형을 맞추는 데 도움이 된다”며 “보리밥이나 보리국수, 보리샐러드처럼 일상 식단에 부담 없이 활용하면 건강한 여름 식단을 꾸리는 데 도움이 될 수 있다”고 조언한다.

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