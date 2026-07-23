연상호 '기생수' 시리즈 또 만든다…이번엔 한·일 합작

연상호 감독이 또 한 번 '기생수' 시리즈를 만든다. 와우포인트는 연 감독이 내년 넷플릭스 공개 예정인 '기생수:타미야' 기획·각본을 맡는다고 23일 밝혔다.

이 작품은 인류와 공존을 고민하는 기생수 '타미야 료코'의 이야기를 그린다. 연 감독은 이와아키 히토시 작가가 1988~1995년 내놓은 만화 '기생수'를 바탕으로 한국이 배경인 시리즈 '기생수:더 그레이'(2024)를 연출한 적이 있다.

'기생수: 타미야' 스틸(왼쪽)과 원작 만화. 넷플릭스, ©이와아키 히토시 / 고단샤(©Hitoshi Iwaaki / Kodansh) 제공

이번 '기생수:타미야'는 한·일 합작 형태로 만들어진다. 연 감독과 제작사 와우포인트가 기획·각본·제작을 맡았고, 연출은 카키모토 켄사쿠 감독과 나카가와 카즈히로 감독이 공동으로 한다. 연 감독은 류용재 작가와 극본을 함께 썼다. 출연진은 대부분 일본 배우들이다. 주인공 '타미야 료코'는 쿠츠나 시오리가 맡았다.

연 감독은 "원작 만화에서의 타미야 료코는 정말 매력적인 빌런이다. 존재론적 고민을 하며 원작 '기생수'를 단순한 소년영웅만화가 아닌 깊이 있는 작품으로 만들어 준 캐릭터"라고 설명했다. 또 "인간과 기생수의 공존, 또 기생수의 공존에 대한 끊임없는 고민을 하고 실패하고 결국 깨달아가는 타미야 료코를 그리고 싶었다. 그런 타미야 료코의 고뇌야 말로 기생수의 정수와도 같다고 생각했다"고 말했다.

<뉴시스>

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