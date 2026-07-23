"美, 이스라엘에 '며칠 내 폭격기 동원 곡괭이산 폭격' 통보"

미국이 며칠 내로 이란에 대한 타격 수위를 높일 계획이며, 중폭격기를 동원해 이란의 비밀 핵시설을 타격할 예정임을 이스라엘 측에 통보했다고 이스라엘 공영방송 칸(Kan)이 22일(현지시간) 보도했다.

아라비아해의 항모 USS 조지 부시호 위를 편대비행 하는 전투기들. 미 해군/AFP연합뉴스

보도에 따르면 미국 폭격기들은 이란의 지하 핵시설이 구축된 것으로 추정되는 이른바 '곡괭이산'(Pickaxe Mountain)을 타격할 것으로 보인다.



곡괭이산은 이란의 나탄즈 우라늄 농축시설 인근에 있으며, 이곳에는 요새화한 지하 핵시설이 구축된 것으로 알려졌다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 "우리는 조만간 그 지역을 매우 강력하게 타격할 것"이라며 "그들이 핵과 관련해 조금이라도 생각하고 있는 장소가 있다면 어느 곳이든 우리는 매우, 매우 강력하게 타격할 것"이라고 말했다.



미국이 이스라엘에 공습 계획을 공유한 것은 미국의 공세 강화에 반발한 이란이 이스라엘에 미사일을 발사하는 등 보복 수위를 높일 가능성에 대비할 수 있게 하려는 조치로 풀이된다.



칸은 이스라엘이 미국의 이번 통보 이후 최고 수준의 대비 태세를 유지하고 있다고 전했다.

<연합>

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