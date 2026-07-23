한혜진 "이거 먹고 5kg 뺐다"…'닭가슴살 셰이크'의 정체는

모델 겸 방송인 한혜진이 체중 감량에 도움을 준 닭가슴살 셰이크를 소개했다.

지난 19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 집을 찾아온 풍자와 엄지윤에게 자신이 직접 만든 다이어트 셰이크를 대접했다. "이거 먹고 5㎏ 뺐다"라는 한혜진의 말에 풍자는 바로 한 입 마셔본 뒤 "밀가루를 먹는 느낌이다. 빡빡하다"라고 말했다.

모델 겸 방송인 한혜진이 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 자신만의 닭가슴살 셰이크 레시피를 공개했다. 유튜브 'SBS ENTERTAINMENT' 캡처

이어 한혜진은 닭가슴살과 아몬드우유, 단백질가루, 검은콩, 단호박, 알룰로스를 넣어 만들어 "어떤 닭가슴살 셰이크보다 맛있다:고 말했다.

그의 셰이크의 특징은 고단백, 고식이섬유, 저당 조합이라는 것이다. 닭가슴살은 양질의 단백질이 풍부해 포만감을 유지하는데 도움을 준다. 검은콩 역시 식물성 단백질과 식이섬유가 풍부한데 포만감을 높여 과식 방지에 도움을 주고 탄수화물 흡수 속도를 늦춰 혈당이 급격히 오르는 것을 완화한다.

단호박은 식이섬유와 베타카로틴이 풍부하다. 적당한 단맛도 있어 설탕을 많이 넣지 않아도 만족감을 높이기 쉽고 셰이크를 걸쭉하게 만드는 역할을 하기도 한다.

전문가들은 고단백 식단이 포만감을 높이고 근육 유지에 도움을 준다고 설명한다. 하지만 특정 셰이크 한 잔만으로는 체중이 감량되기 어렵고 이는 열량보다 소비하는 열량이 많아져야 효과가 있다.

셰이크 역시 균형 잡힌 식단과 운동을 병행할 때 시너지를 낼 수 있다. 실제 한혜진도 셰이크를 식사 대용으로 섭취하면서 최근에도 헬스, 테니스, 유산소 운동을 꾸준히 하는 모습을 공개하기도 했

<뉴시스>

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