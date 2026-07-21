‘김해 신문 센트럴 아이파크’, 정당계약 마무리

사진=IPARK현대산업개발 제공

경남 김해 신문지구에 조성되는 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’가 정당계약을 마무리하고 후속 분양 절차를 진행한다.

IPARK현대산업개발이 경남 김해시 신문동 장유신문지구 A34-1블록에 조성하는 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’는 지난 18일 토요일부터 20일 월요일까지 3일 동안 정당계약을 진행했다. 앞서 9일 목요일부터 15일 수요일까지 진행된 당첨자 및 예비당첨자 서류접수 기간에도 방문 접수가 진행됐다.

분양 관계자는 “입지와 상품 구성, 계약 조건 등을 고려한 계약이 진행됐다”며 “이번 정당계약이 마무리된 만큼, 예비당첨자 계약과 무순위 등 후속 절차를 순차적으로 진행할 예정”이라고 말했다.

김해 신문 센트럴 아이파크는 생활 편의시설 접근성을 갖춘 단지로 소개된다. 김해관광유통단지 내에 있는 롯데프리미엄아울렛, 하나로클럽, 롯데시네마 등 편의 및 문화시설을 도보로 이용할 수 있고, 기 조성된 장유 및 율하지구와도 연계돼 생활 인프라 이용이 가능하다. 지난해 9월 개교한 신문초가 도보권에 있어 통학 여건을 갖췄으며, 장유중과 율하동 학원가도 인접해 있어 교육시설 이용이 가능하다는 설명이다.

단지 인근에는 조만강과 조만강 생태체육공원, 반룡산, 용두산 등이 있어 녹지와 수변 공간을 이용할 수 있다. 18홀 규모의 조만강 파크골프장도 도보권에 있어 여가시설 접근성도 갖췄다.

교통 여건도 단지의 특징으로 제시된다. 단지 인근으로 칠산로, 웅장로, 장유로 등의 도로망을 통해 김해 도심으로 이동할 수 있고, 남해제2고속도로지선 남장유IC와 장유IC를 이용해 부산 및 창원 등 주요 도시로 이동할 수 있다. 부산 부전역에서 창원 마산역을 연결하는 부전~마산 복선전철역인 장유역도 인근에 있어, 개통 시 창원중앙역과 부산 사상역 등으로 이동 여건이 개선될 전망이다.

상품 설계도 소개됐다. 단지는 남향 중심 배치와 전 세대 4-Bay 이상 맞통풍 설계로 채광과 통풍을 고려했다. 전용 84㎡B 타입에는 ‘침실+알파룸+침실+거실+침실’ 구조의 5-Bay 설계를 적용했다는 설명이다. 내부는 대면형 주방 설계와 현관 팬트리, 파우더룸 및 드레스룸, 대형 복도 팬트리 등 수납공간을 제공하며, 거실 전면 아트월 타일과 주방 상판 엔지니어드스톤 등을 기본 품목으로 제공한다.

지상에 차가 없는 공원형 단지로 설계해 보행 동선을 고려했으며, 단지 내에는 1만 4,200여㎡ 규모의 ‘파노라마 시그니처필드(중앙광장)’를 비롯해 패밀리 그라운드, 리버뷰 가든, 약 520m 길이의 산책로가 조성된다.

약 6,200㎡ 규모의 커뮤니티 시설에는 스터디라운지, 키즈플레이, 맘스카페, 피트니스, 실내골프연습장, 탁구장, 사우나 등이 마련된다. 주차 공간은 세대당 1.5대로 계획됐다.

수요자들의 초기 자금 부담을 덜어주는 금융 조건도 제공된다. 계약금 5% 조건과 1차 계약금 500만 원 정액제, 발코니 확장공사비 무상 제공 등을 통해 초기 계약 부담을 낮추는 조건을 제시했다.

한편 김해 신문 센트럴 아이파크는 지하 2층~지상 최고 25층 13개 동, 전용면적 84~128㎡ 총 1,379가구 규모로 조성된다. 전용면적별 가구수는 84㎡A 916가구, 84㎡B 224가구, 113㎡ 191가구, 128㎡ 48가구 등 중대형 면적으로 구성된다.

견본주택은 경남 김해시 대청동에 위치해 있으며, 입주는 2029년 3월 예정이다.

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