유이, 목욕탕서 겪는 고충…"위아래로 훑어봐"

그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 목욕탕에서 겪은 난감한 에피소드를 전했다.

20일 공개된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게' 선공개 영상에서는 박세리, 이영자, 유이가 목욕탕에서 겪었던 웃지 못할 일화를 나누는 모습이 담겼다.

영상에서 박세리는 "목욕탕을 정말 좋아하는데 제일 민망한 건 다들 알몸인데 와서 아는 척할 때"라며 "인사하는 것까지는 괜찮은데 '사진 찍어야 되는데'라고 하면서 시선이 너무 불편했다. 그래서 한동안 목욕탕을 안 갔다"고 말했다.

이를 들은 유이도 "목욕탕에 앉아 있으면 엉덩이부터 나한테 다가온다. 아무리 다른 데를 보고 있어도 느껴진다"고 말했다.

이어 "고개를 돌리면서 '나 누군지 알아'라고 하시면 '감사합니다'라고 인사한다"며 "그러면 '아는데 모르는 척해주는 거야'라고 하신다. 그러면서 위아래를 쭉 보신다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 이영자 역시 "우리는 친구인 줄 알고 훅 들어온다. '영자네, 몇 살이야?'라고 묻는데 다 나보다 어리더라"며 "'너보다 두 살 위야'라고 하면 그제야 '언니'라고 부른다”고 말했다.

그러면서 "그래서 '이런 데서는 모르는 척해라. 그렇게 뚫어지게 보다가는 내 몸매 그림까지 그리겠다'고 농담한다"고 덧붙여 모두를 폭소하게 했다.

<뉴시스>

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