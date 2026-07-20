국민체육진흥공단, 국외 유학 교육 지원금 대상자 모집

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 문화체육관광부와 함께 전·현직 국가대표의 경력 개발과 사회 진출을 지원하기 위한 ‘2026 국외 유학 교육 지원금 사업’ 참가자를 모집한다고 20일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 문화체육관광부와 함께 전·현직 국가대표의 경력 개발과 사회 진출을 지원하기 위한 ‘2026 국외 유학 교육 지원금 사업’ 참가자를 모집한다고 20일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)에 따르면, ‘국외 유학 교육 지원금 사업’은 해외 대학의 학사·석사·박사 학위 과정은 물론 단기 교육·연구 과정까지 지원해 국제 경쟁력을 갖춘 체육 전문 인재를 양성하기 위한 프로그램이다.

지원 대상은 국가대표 선수 또는 지도자 경력을 보유한 국민 가운데 기준 점수 이상의 공인 외국어 성적을 갖추고, 희망하는 해외 교육기관의 입학 허가를 받은 체육인이다.

국민체육진흥공단은 올해 일반 체육인 1명과 장애 체육인 1명 등 총 2명을 선발한다. 최종 선정되면 1년 이내 단기 교육 과정부터 최대 4년의 학위 과정까지 입학금과 등록금, 체재비 등 유학에 필요한 비용을 예산 범위 내에서 지원받을 수 있다.

신청 기간은 8월10일까지이며, 온라인을 통해 접수하면 된다. 자세한 모집 요강은 국민체육진흥공단이 안내하는 공고문에서 확인 가능하다.

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