동원F&B 아르르, 다이소에서 반려견 간식 16종 출시

동원F&B의 반려동물 전문 브랜드 아르르가 전국 다이소 매장과 다이소몰에서 반려견용 ‘밥·꾸 간식’ 16종을 선보인다고 20일 밝혔다.

신제품은 과일과 치킨, 연어 등을 활용한 동결건조 제품과 햅쌀, 자색고구마 등을 넣은 쌀과자로 구성됐다.

동원F&B 아르르, 반려견용 ‘밥·꾸 간식’ 16종 출시. 동원F&B 제공

모든 제품은 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 받은 국내 제조시설에서 생산됐으며 1000원의 합리적인 가격으로 판매한다고 동원F&B는 전했다.

이번 신제품은 반려동물의 취향과 급여 목적에 맞춰 다양하게 선택할 수 있도록 총 16종으로 구성됐다. 동결건조 과일칩(바나나·블루베리·딸기), 동결건조 원물트릿(치킨·야채·북어·가자미·연어), 동결건조 요거트큐브(딸기·사과·블루베리·망고), 쌀과자 라이스팝(햅쌀·자색고구마·브로콜리·단호박) 등이다.

과일칩과 원물트릿은 과일·채소·생선·닭고기 등 원물을 급속 동결건조해 맛과 영양을 그대로 보존했다. 요거트큐브는 유산균과 과일을 함께 담아 기호성을 높였고, 라이스팝은 국내산 쌀로 만든 저칼로리 간식으로 부담 없이 급여할 수 있다.

동원F&B 관계자는 “반려동물 건강에 대한 관심이 높아지는 추세를 반영해 사료와 함께 급여할 수 있는 간식을 출시했다”고 말했다.

한편, 다이소에서 판매된 동원F&B 펫푸드 제품의 매출은 2022년부터 올해까지 연평균 약 20% 증가했으며, 입점 제품 수도 33% 늘었다.

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