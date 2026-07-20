동원F&B 아르르, 다이소에서 반려견 간식 16종 출시

동원F&B의 반려동물 전문 브랜드 아르르가 전국 다이소 매장과 다이소몰에서 반려견용 ‘밥·꾸 간식’ 16종을 선보인다고 20일 밝혔다.
신제품은 과일과 치킨, 연어 등을 활용한 동결건조 제품과 햅쌀, 자색고구마 등을 넣은 쌀과자로 구성됐다.
모든 제품은 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 받은 국내 제조시설에서 생산됐으며 1000원의 합리적인 가격으로 판매한다고 동원F&B는 전했다.
이번 신제품은 반려동물의 취향과 급여 목적에 맞춰 다양하게 선택할 수 있도록 총 16종으로 구성됐다. 동결건조 과일칩(바나나·블루베리·딸기), 동결건조 원물트릿(치킨·야채·북어·가자미·연어), 동결건조 요거트큐브(딸기·사과·블루베리·망고), 쌀과자 라이스팝(햅쌀·자색고구마·브로콜리·단호박) 등이다.
과일칩과 원물트릿은 과일·채소·생선·닭고기 등 원물을 급속 동결건조해 맛과 영양을 그대로 보존했다. 요거트큐브는 유산균과 과일을 함께 담아 기호성을 높였고, 라이스팝은 국내산 쌀로 만든 저칼로리 간식으로 부담 없이 급여할 수 있다.
동원F&B 관계자는 “반려동물 건강에 대한 관심이 높아지는 추세를 반영해 사료와 함께 급여할 수 있는 간식을 출시했다”고 말했다.
한편, 다이소에서 판매된 동원F&B 펫푸드 제품의 매출은 2022년부터 올해까지 연평균 약 20% 증가했으며, 입점 제품 수도 33% 늘었다.
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