“세계인의 입맛 잡는다”...롯데호텔 김치, 김포·인천공항 면세점 입점

롯데호텔앤리조트가 ‘롯데호텔 김치’를 롯데면세점 김포공항점과 인천공항점에 입점한다. 이번 면세점 입점은 계열사 간 유통 네트워크를 활용해 글로벌 판매망을 넓히기 위한 전략이다.

롯데호텔앤리조트는 일본 도쿄 팝업스토어 운영 성과를 바탕으로 ‘롯데호텔 김치’ 7종을 공항 면세점에 입점하며 글로벌 고객 접점 확대에 나선다고 20일 밝혔다.

롯데호텔 김치는 한식당 ‘무궁화’의 노하우와 조리명장 김송기 조리총괄 셰프의 레시피로 개발했다. 롯데호텔앤리조트 제공

롯데호텔앤리조트는 이달 초 일본 도쿄에서 진행한 해외 첫 팝업스토어에 이어 외국인 관광객 이용이 많은 공항 면세 채널까지 유통망을 넓혀 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

롯데호텔 김치는 김포공항 국제선 3층 롯데면세점에서 판매된다. 다음 달에는 인천국제공항 제2여객터미널 롯데면세점에도 추가 입점할 예정이다.

제품은 여행객의 휴대 편의성을 고려해 맛김치·볶음김치로 구성한 80g 미니김치 번들형 2종과 맛김치·백김치·열무김치·깍두기 등 650g 용기형 4종, 1.2㎏ 배추김치 파우치형 등 총 7종으로 구성됐다.

롯데호텔 김치는 40여년 전통의 롯데호텔 서울 한식당 ‘무궁화’ 레시피를 바탕으로 개발됐다. 국내산 배추와 고춧가루를 사용하고 말린 명태·새우·표고버섯·다시마로 우려낸 육수에 육젓을 더한 것이 특징이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “일본 팝업스토어에 이어 국내 공항 면세점까지 입점하며 글로벌 고객과의 접점을 단계적으로 넓히고 있다”며 “롯데호텔의 미식 노하우를 바탕으로 프리미엄 김치의 가치를 전 세계에 널리 알릴 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

‘롯데호텔 김치’ 롯데면세점 김포·인천공항점 입점. 롯데호텔앤리조트 제공

한편 롯데호텔앤리조트는 셰프의 노하우를 담아 정성껏 만든 프리미엄 김치를 원하는 일정에 맞춰 받아볼 수 있는 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 정기구독 서비스’를 새롭게 선보인다.

원하는 배송 주기와 날짜를 설정하면 별도의 주문 없이 신선한 김치를 정기적으로 받아볼 수 있다.

구독 대상 상품은 ▲롯데호텔 배추김치 9kg ▲롯데호텔 배추김치 4kg ▲롯데호텔 배추김치 1.2kg ▲롯데호텔 김치 2개입 세트(맛김치·백김치·깍두기 중 선택) 등 총 4종으로 구성했다.

정기구독 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다. 2회차 배송부터는 리워즈 회원(클래식, 실버 등급 기준)의 기본 할인율 5%에 추가 5% 할인 혜택이 적용된다.

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