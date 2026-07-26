여름철 계곡, ‘무작정 떠나지 마세요’…물놀이 떠나기 전 확인해야 할 4가지

여름철 무더위를 피하려 계곡을 찾는 사람들이 많다. 시원하고 맑은 계곡물에서 수영을 즐기고, 준비한 부식을 먹으며 추억을 쌓는 모습은 우리에게 낯설지 않은 풍경이다. 그만큼 계곡은 여름철 많은 사람에게 피서지로서 각광받아 왔다. 다만 안타깝게도 계곡에서는 매년 물놀이로 인한 사망자가 발생하고 있다.

지난 12일 경북 청도군 운문사 인근 계곡에서 방문객들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

26일 행정안전부에 따르면 지난해 여름철(6~8월) 수상안전사고 사망자는 93명이었다. 이 중 하천이나 계곡에서의 사망자는 총 41명으로 전체 사망자의 44%를 차지했다. 행위별로는 물놀이가 17명으로 가장 많았다.

계곡은 빠른 유속이나 서늘한 기온이 유지되는 환경 때문에 변수가 많은 피서지다. 출발 전 주의점을 숙지하고 물놀이를 떠난다면 더 안전하고 편안한 피서가 될 수 있다. 계곡에서 주의해야 할 대표적인 사항 4가지를 짚었다.

◆ 무릎 깊이에서 ‘확’ 깊어진다…‘급심지’과 와류 조심

계곡의 바닥은 불규칙한 바위층으로 이뤄져 평탄하지 않고 급격히 깊어지기도 한다. 입수 후 발목, 무릎까지 들어가던 수심이 몇 걸음 더 들어가면 머리까지 물에 잠기는 경우도 흔하다. 이렇게 급격하게 수심이 깊어지는 곳을 ‘급심지’라고 한다. 더위에 지친 상태에서 시원한 물에 몸을 맡기고 싶은 마음이 굴뚝 같지만 얕은 수심에 방심하다가 급심지로 빠지게 될 수 있다. 계곡물에 입수할 때는 뭍에서 가까운 곳이 얕아 보일지라도 반드시 구명조끼를 착용해야 한다.

수면은 잔잔하더라도 바위 지형 아래 수중에는 와류가 발생할 수 있다. 이런 곳은 아무리 수영을 잘하는 사람일지라도 한번 빠지면 빠져나오기 어렵다. 특히 계곡물은 염분이 있는 바닷물보다 부력이 약해 몸이 잘 뜨지 않기 때문에, 급격한 유속과 소용돌이 속에 빠지는 사고를 사전에 방지하기 위해서는 반드시 구명조끼를 착용하고 입수하는 것이 안전하다.

폭우가 내린 지난 9일 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 계곡물이 불어나 빠른 속도로 흐르고 있다. 연합뉴스

◆ ‘국지성 호우’ 내리면 계곡물 급격히 불어…급류도 발생

하류의 날씨가 쨍쨍하다고 하더라도 상류에 국지성 호우가 내린다면 하류의 계곡물은 급격히 불어난다. 이때 짧게는 수 분 내에도 물이 불어나며, 물살이 급격히 세진다.

특히 협곡 형태의 계곡일수록 수위 변화가 빨라 주의가 요구된다. 따라서 계곡 물놀이를 안전하게 즐기기 위해서는 기상청의 호우특보뿐 아니라, 방문할 계곡의 상류 지역 강우량까지 선제적으로 확인할 필요가 있다.

기상 정보나 육안으로 상류의 호우를 직접 예측하기 어렵다면 주변 자연이 보내는 위험 신호를 민감하게 감지해야 한다. 물살의 속도가 평소보다 빨라지거나 계곡물 온도가 갑자기 차가워진다면 상류의 빗물이 대량 유입되고 있다는 신호일 수 있으므로 빠르게 물 밖으로 대피하는 것이 안전하다.

지난 2024년 7월25일 오후 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 계곡을 찾은 한 아이가 물놀이를 즐기고 있다.연합뉴스

◆ 착시가 부르는 전신마비 ‘다이빙’…빙판길만큼 미끄러운 ‘이끼’도 복병

계곡에서 스릴을 즐기기 위해 무심코 시도하는 다이빙은 평생 후회할 장애를 남기거나 목숨을 앗아가는 가장 위험한 행위다. 육안으로 수심을 확인하고 다이빙하는 것 자체가 위험하다.

물의 굴절률은 약 1.33으로 공기와 밀도가 달라, 수면 위에서는 빛이 꺾이며 물속 사물의 실제 위치와 깊이가 왜곡돼 보인다. 보는 각도와 수면 상태에 따라 실제보다 얕게도, 깊게도 보일 수 있어 오차의 방향조차 예측하기 어렵다. 즉 수면 위에서 아무리 꼼꼼히 살펴봐도 정확한 수심이나 바로 아래 숨은 암초의 위치를 육안으로 정확히 가늠하는 것은 사실상 불가능하다.

충분히 깊어 보인다는 이유로 뛰어든 지점에 실제로는 수면 바로 아래까지 바위가 솟아 있는 경우가 드물지 않고, 이 경우 머리나 목이 암초에 부딪히며 전신마비(사지마비)나 현장 즉사로 이어지는 경우가 적지 않다.

물 밖 바위 역시 방심할 수 없다. 계곡 바위에 자라난 녹색이나 갈색의 이끼에 물기가 더해지면 겨울철 얼어붙은 빙판길 수준으로 미끄러워진다. 이끼를 무심코 디뎠다가 균형을 잃고 뒤로 넘어질 경우, 단단한 암반에 머리를 부딪쳐 뇌진탕을 입거나 골절상을 입을 수 있다. 넘어진 상태로 정신을 잃고 물에 쓸려 내려가면 2차 익사 사고로 직결될 수 있다. 따라서 계곡을 이동할 때는 슬리퍼나 맨발 대신 접지력이 우수한 신발을 착용해야 한다.

지난 2023년 8월2일 오후 경남 함안군 여항면 별천계곡을 찾은 시민이 물놀이를 하고 있다.연합뉴스

◆ 맑은 물 속 세균과 기생충은 복병…식재료 계곡 보관 주의해야

수박 등 식재료를 계곡물에 담가 시원하게 보관하는 경우도 많다. 하지만 계곡물에 식재료를 담가두는 것은 바람직하지 않다. 겉보기엔 맑은 계곡물에도 세균, 바이러스, 기생충이 있을 수 있기 때문이다. 수박 등 과일의 표면에 계곡물의 오염 물질이 묻으면 손질할 때 칼날을 통해 과육으로 옮겨질 위험이 있기 때문에 주의가 필요하다.

‘스파르가눔’이라 불리는 기생충은 크기가 매우 작아 육안으로 확인하기 어렵다. 이 기생충이 있는 음식물이나 물을 섭취할 경우 약 5주 정도의 잠복기를 거쳐 뒤늦게 증상이 나타나는 경우가 많아 원인을 특정하기 어렵다. 우리 몸의 정상 조직을 파괴하고 두통이나 마비 증상을 일으킬 수 있다.

수박은 껍질이 두꺼워 외부 오염으로부터 안전하다고 생각하기 쉽지만, 수분과 당분이 많아 세균이 증식하기 쉬운 과일이다. 처음부터 안전하게 아이스박스에 보관하고 가급적 남기지 않고 섭취하는 것이 좋다.

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