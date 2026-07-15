이시영, 아이라인 문신 제거…"어리고 착해 보여"

배우 이시영이 아이라인 문신을 지웠다.

13일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '캐나다 한 달 살기 수다타임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이시영. 유튜브 캡처

이시영은 "제가 사실 아이라인 문신이 되게 두껍게 있었다. 두껍기도 하고 너무 오래돼서 색이 초록빛이 날 정도였다"고 말했다.

이어 "지워야지 하면서도 계속 못 지웠다. 몇 년 동안 거의 일주일을 쉬는 해가 거의 아예 없었다. 지우는 게 무섭기도 했다”라고 말했다.

그는 "화보 촬영할 때도 여러가지 메이크업을 할 수 없고, 특히 드라마 촬영할 때 생얼처럼 나와야 할 때가 있는데 아이라인 때문에 화장이 진해보인다더라"고 했다.

그러면서 "출산했을 때 병원에서 찍은 브이로그를 보면서 제 모습을 보니까 지워야겠다는 생각이 강하게 들더라. 두꺼운 아이라인이 눈에 거슬리더라"고 말했다.

이시영은 "병원 가서 한 시간 기다렸다가 설명 듣고 시술을 받았다. 시술 시간은 3~5분이었다"며 "진짜 깨끗하게 지워졌다. 더 어려 보이는 것 같기도 하고, 착해 보이는 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

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