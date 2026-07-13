신세계백화점, 상반기 5800억원 역대 최대 매출…‘큰손’ 유커 빈자리, 미국인이 채웠다 [수민이가 궁금해요]

신세계백화점은 올해 상반기 외국인 매출이 역대 최대인 5800억원을 기록했다. 전년 같은 기간 대비 120% 증가한 규모다. 지난해 연간 외국인 매출(약 6500억원)의 90%를 상반기에 달성한 셈이다. 현재 추세가 이어질 경우 국내 백화점 업계에선 처음으로 연간 외국인 매출 1조원 달성도 가능할 전망이다.

13일 신세계백화점에 따르면 상반기 외국인 고객을 분석한 결과, 국가별 고객층이 넓어지는 동시에 소비 영역도 확대되고 있다.

신세계백화점이 외국인 관광객 증가와 K-콘텐츠 인기에 힘입어 상반기 외국인 매출 역대 최대 실적을 기록했다. 신세계백화점 제공

지난 2019년 신세계백화점 외국인 매출에서 중국 고객이 차지하는 비중은 77.5%에 달했으나, 올해 상반기는 48.5%였다. 같은 기간 미국은 1.1%에서 19.1%로, 동남아 등 그 외 아시아 국가는 4.4%에서 14.9%로 비중이 커졌다.

외국인 고객의 구매 상품군도 다양해졌다.

외국인 고객들의 명품 매출이 전년 동기 대비 129.3% 증가한 가운데 남성 패션(110.0%), 여성 패션(89.4%), 화장품(87.3%), F&B(62.9%) 매출도 뛰었다. K-패션과 K-뷰티, 미식 등 한국 라이프스타일 전반에 대한 관심이 높아지면서 쇼핑 수요가 다양한 영역으로 확산한 모습이다.

신세계백화점이 운영중인 외국인 전용 멤버십 프로그램 역시 가입자 수가 30만 명을 넘어섰다. 명품 브랜드 경쟁력과 K-컬처 콘텐츠 등이 외국인 매출 신장의 배경이 됐다.

본점은 외국인 관광객이 가장 많이 찾는 명동 상권에 위치한 점을 바탕으로 외국인 집객력을 높이고 있다. 본점 외벽 초대형 미디어 파사드인 신세계스퀘어에서는 방탄소년단(BTS), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 등 K-팝 콘텐츠를 선보였다.

사진=신세계백화점 제공

강남점에는 반포한강공원과 세빛섬, JW메리어트 호텔 등 관광 인프라가 맞물리며 120여 개국 외국인 고객이 방문하고 있다.

센텀시티는 부산항 크루즈 입항 확대와 관광 수요 증가에 힘입어 외국인 고객이 빠르게 늘고 있다.

신세계백화점은 점포별 차별화 콘텐츠와 글로벌 마케팅을 강화하며 외국인 수요선점에 나설 계획이다.

한국관광공사, 서울관광재단, 한국방문의해위원회 등과의 협업을 확대해 글로벌고객 유치에 나선다. 미주·유럽·대만을 대상으로 관광 마케팅을 강화하고 대만 최대 여행 박람회인 ITF 박람회에 참가, 외국인 고객과의 접점을 넓힌다.

중국·동남아·일본·대만 고객을 겨냥한 프로모션을 확대한다. 유니온페이, 알리페이, 라인페이, JCB 등 글로벌 결제 플랫폼과의 협업을 강화해 쇼핑 혜택과 결제 편의를 높이고 삼성물산, LF 등 주요 패션사 공동 프로모션과 부산 크루즈 관광객 대상 행사를 추진한다.

박주형 ㈜신세계 대표이사 사장은 “신세계백화점은 K-쇼핑과 K-미식, K-콘텐츠를 한 곳에서 경험할 수 있는 대한민국을 대표하는 글로벌 관광 목적지로 자리 잡았다”며 “강남점과 명동의 본점, 부산의 센텀시티점 등 차별화된 점포 경쟁력과 압도적인 브랜드 차별화로 K-쇼핑 랜드마크 위상을 이어갈 것”이라고 말했다.

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