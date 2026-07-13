포천시, 하반기 인문아카데미… 자녀교육·정신건강·경제 강연

포천시가 시민들의 인문학적 소양과 삶의 질을 높이기 위해 오는 8월부터 11월까지 총 3차례에 걸쳐 ‘2026년 하반기 포천 인문아카데미’를 개최한다.

올해 하반기 아카데미는 시민들의 일상과 밀접한 자녀교육과 정신건강, 경제를 주제로 진행된다. 각 분야에서 대중적 인지도와 전문성을 갖춘 강사들이 시민들에게 실용적인 지식과 조언을 전달할 예정이다.

첫 강연은 다음달 19일 오후 7시 반월아트홀 소극장에서 열린다. 자라다남아미술연구소 대표이자 구독자 96만명의 유튜버인 최민준 대표가 ‘자존감을 키워주는 소통 양육법’을 주제로 올바른 자녀 소통법과 양육 방법을 소개한다.

이어 10월21일에는 정신건강의학과 전문의 이광민 박사가 ‘내 마음 사용 설명서’를 주제로 강연한다. 현대인이 겪는 스트레스와 불안을 완화하고 마음을 건강하게 관리하는 실천 방법을 제시할 예정이다.

마지막 강연은 11월17일 열린다. 머니트레이닝랩 대표이자 재테크 분야 베스트셀러 작가인 김경필 경제전문가가 ‘불확실성 시대 속 개인 자산관리’를 주제로 고물가·고금리 시대에 자산을 지키고 관리하는 경제 지식을 설명한다.

각 강연의 모집 인원은 포천시민 200명이다. 참여 희망자는 강연별 접수 기간에 맞춰 홍보 포스터에 있는 큐알(QR)코드로 신청하면 된다. 신청은 선착순으로 마감된다.

백영현 포천시장은 “시민들이 일상에서 겪는 고민을 함께 나누고 위로와 해답을 얻을 수 있도록 다양한 분야의 강연을 준비했다”며 “시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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