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고영욱 "韓선 직업 못 구해, 日 AV 배우 부족하다던데…"

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미성년자 대상 성범죄로 실형을 살았던 혼성그룹 '룰라' 출신 고영욱(50)이 일본 성인비디오(AV) 배우 활동 가능성을 언급했다.

 

고영욱은 지난 12일 자신의 소셜미디어에 "한국에선 직업 구하긴 힘들 거 같으니 일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데 법적으로 가능하다면"이라는 글을 올렸다.

 

가수 고영욱. 뉴시스
가수 고영욱. 뉴시스

이어 댓글을 통해 "법이 허락한다면"이라고 덧붙였다.

 

고영욱은 '전자발찌 국내 연예인 1호'다. 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 성폭행 및 강제추행한 혐의로 2013년 징역 2년 6개월을 확정받고 복역 후 2015년 출소했다. 당시 위치추적 전자장치 부착 3년 등을 함께 명령받았다.

 

출소 이후 연예계 활동이 중단된 그는 인스타그램과 유튜브 채널 등을 개설하며 소통을 시도했으나, 성범죄 전과자 계정 개설 제한 등 플랫폼 정책에 따라 잇따라 폐쇄 조치된 바 있다.

 

현재는 엑스를 통해서만 근황을 전하고 있다.

<뉴시스>


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