손꼽히게 더웠던 간밤…오늘 낮도 최고 37도 무더위

숨 막히는 더위가 13일에도 이어진다.



간밤 서울과 인천, 강원 강릉, 대전, 광주, 대구, 경북 포항, 울릉도, 부산, 경남 거제, 제주 등 전국 대부분 지역이 열대야를 겪었다.

서울 전역에 열대야주의보가 발효된 지난 12일 한강 반포대교를 찾은 시민들이 무지개분수를 보며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

울릉도는 이날 오전 8시 기준 가장 낮았던 기온이 오전 4시께 28.2도인데, 만약 이날 자정까지 기온이 27.9도 아래로 떨어지지 않는다면 1938년 8월 울릉도에서 기상관측을 시작한 이래 '7월 일 최저기온 최고치' 1위 기록이 바뀌게 된다. 현재 1위는 재작년 7월 28일 기록된 27.8도다.



서울과 인천은 현재 이날 최저기온이 27.6도로, 각각 1907년 10월과 1904년 8월 기상관측 이래 7월 중순 일 최저기온 최고치에 해당했다.



충북 청주(최저기온 27.2도), 충남 홍성(25.7도), 경남 창원(27.3도)과 양산(27.1도), 전남 여수(26.7도)와 순천(25.3도) 등에서도 7월 중순 일 최저기온 최고치가 일단 경신됐다.



이날 해가 진 뒤 기온이 떨어지면서 일 최저기온이 바뀔 수 있어 확정된 기록은 아니나, 지난밤이 손꼽히게 더웠다는 점을 보여준다.



대부분 지역 최고 체감온도가 33도 안팎, 중부지방·전북·경북은 35도 안팎까지 오르는 무더위가 14일까지 이어질 전망이다.



이날 오전 8시 주요 도시 기온을 보면 서울 28.6도, 인천 29.1도, 대전 29.6도, 광주 28.8도, 대구 30.8도, 울산 29.3도, 부산 28.0도로 이미 30도 안팎에 이르렀다.



낮 최고기온은 30∼37도일 것으로 예상된다.



대구는 36도, 대전은 35도, 서울과 울산은 33도, 인천은 32도, 광주는 32도, 부산은 31도까지 기온이 오를 것으로 보인다.



이날 오후에서 저녁 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북에 5∼20㎜(수도권은 5∼40㎜) 소나기가 내릴 때가 있겠으나 소나기가 내린다고 더위가 가시진 않겠다.



또 14∼15일 전국에 비가 내리면서 기온이 다소 낮아지겠으나 15일에도 대부분 지역 체감온도가 31도(영남 일부는 33도) 안팎을 유지하며 무덥겠다.



이번 비는 14일 새벽 제주에서 시작해 오전 수도권과 충남, 오후 나머지 중부지방과 호남으로 확대된 뒤 밤부터 전국에 내리다가 15일 오후 그치겠다.



예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충남 30∼80㎜(경기북부·강원북부내륙·강원북부산지 많은 곳 100㎜ 이상), 전북·제주 20∼60㎜(산지 많은 곳 80㎜ 이상), 강원동해안·광주·전남·대구·경북·울릉도·독도·부산·울산·경남 5∼40㎜이며, 중부지방 곳곳에 시간당 20∼30㎜씩 호우가 쏟아질 때가 있겠다.



제주해안과 전남해안, 경남해안에 당분간 너울이 유입되겠다.



높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오면서 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니 사고가 발생하지 않게 유의해야 한다.

<연합>

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