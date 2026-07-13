70∼80대는 물론 92세 현역도…美연방의원 고령화 괜찮나

'전세계에서 가장 명성이 높은 요양원.'



미국 연방 상원을 농담 섞어 부를 때 쓰는 말이다. 70대는 물론 80대인 상원의원들이 적지 않은 탓이다.

미국 워싱턴DC에 위치한 의회 의사당. AFP연합뉴스

보통의 미국 국민이라면 현역으로 일하기 어려운 나이지만 상원을 비롯해 미국 의회로 가면 노익장을 과시하는 이들의 비율이 높아진다.



도널드 트럼프 미 대통령의 최측근 린지 그레이엄(공화·사우스캐롤라이나) 연방 상원의원이 71세의 나이로 갑자기 사망하면서 의원 고령화 문제가 새삼 환기되는 이유다.



그레이엄 의원이 상원의원 중에 특별히 나이가 많은 축은 아니다.



12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 상원의원 평균 연령은 약 66세다. 그레이엄 의원과 동갑이거나 나이가 더 많은 의원은 3분의 1이 넘는다.



하지만 70대의 현직 상원의원이 돌연 세상을 떠나면서 고령의 의원들이 업무 수행에 충분한 체력과 정신력을 갖추고 있는지에 대한 의문이 다시 제기되는 분위기다.



상원 임시의장을 맡고 있는 척 그래슬리(공화·아이오와) 의원은 92세로, 대통령 유고시 부통령과 하원의장에 이어 승계 서열 3위다.



민주사회주의자를 자처하며 강성 진보의 아이콘이 된 버니 샌더스(무소속·버몬트) 상원의원은 84세다. 상원에 80대 의원은 7명이다.



하원과 상원을 합치면 거의 4분의 1이 70대 이상이다.

지난 11일(현지시간) 갑자기 사망한 린지 그레이엄 미국 연방 상원의원. AP연합뉴스

의원들이 너무 고령화한 것 아니냐는 논란은 최근 미치 매코널(공화·켄터키) 상원의원이 장기 입원하면서 이미 불거진 상태였다.



공화당의 최장수 상원 일인자였던 매코널 의원은 84세로, 지난달 중순 뚜렷한 설명 없이 입원했다.



온갖 억측이 쏟아지자 상원 공화 지도부는 최근 매코널 의원과 직접 대화를 나눴다면서 진화에 나서기도 했다.



그러나 여전히 매코널 의원이 왜 입원했는지는 누구도 속 시원히 설명해주지 않았다. 건강 상태가 사적인 정보라고 해도 상원 의원이 업무를 수행할 수 있는 상태인지는 유권자의 알 권리에 속하는 것 아니냐는 지적이 나온 이유다.



매코널 의원은 결국 이날 성명을 내고 넘어져 입원한 것이고 경미한 폐렴 증상이 있다면서 상원으로 당장 복귀할 수는 없다고 전했다. 입원 후 처음 낸 입장인데, 그레이엄 의원 사망으로 인한 고령화 논란을 의식한 것으로 보인다.



연방의원들이 70대, 80대에도 현역을 유지하면서 일반 대중의 현실과 괴리되고 있다는 지적도 나온다.



NYT는 평균 은퇴 연령으로 볼 때 미국 남성은 64세, 여성은 62세라고 전했다.

장기 입원 중인 미치 매코널 상원의원. AP연합뉴스

버락 오바마 행정부에서 백악관 비서실장을 지낸 람 이매뉴얼은 의원들이 75세가 되면 워싱턴DC를 떠나야 한다고 말했다. 그는 75세가 넘으면 공직을 맡지 말아야 한다고 주장해왔다.



100세 넘어서까지 상원의원직을 유지한 선례를 생각하면 지금의 70∼80대 상원의원들로선 억울할 수도 있다.



공화당 스트롬 서몬드는 현직 상원의원으로 100세 생일을 맞았다가 이듬해인 2003년 세상을 떠났다. 서몬드의 사망으로 공석이 된 상원의원직을 메운 인물이 그레이엄이었다.



웨스트버지니아주의 민주당 소속 상원의원이었던 로버트 버드는 51년간 상원의원을 하다가 92세로 세상을 떠났다.



미국 대통령도 고령화에 따른 논란을 피하지 못하고 있다. 퇴임시 82세였던 조 바이든 전 대통령은 인지력 논란에서 임기 내내 자유롭지 못했다. 그는 트럼프 대통령에게 정권을 넘겨준 채 퇴장하며 '단임 대통령'으로 남았고, 그런 바이든을 맹공해온 트럼프 대통령은 취임시점 기준으로 역대 최고령 대통령이다.



트럼프 대통령은 그레이엄 의원을 추모하며 18일 저녁까지 조기를 게양하라고 지시했다. 최측근을 예우해 조기 게양에 비교적 긴 기간을 둔 셈이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지