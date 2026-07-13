슬럼프 딛고 33개월 만의 감격…김주형, 스코틀랜드 오픈 ‘노보기’ 역전 우승

13일(한국시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽에서 열린 PGA 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 우승을 차지한 김주형이 트로피를 든 채 미소를 짓고 있다. PGA 소셜미디어 갈무리

한국 골프의 신성 김주형이 긴 침묵을 깨고 미국프로골프(PGA) 투어에서 정상에 올랐다. 이번 우승으로 통산 4승을 달성하며 부활을 알린 것으로 보인다.

김주형은 13일(한국시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 제네시스 스코틀랜드 오픈 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디 6개를 골라냈다. 최종 합계 17언더파 263타를 기록한 김주형은 호주 교포 이민우를 2타 차로 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.

2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 우승 이후 약 33개월 만에 추가한 승수다. 이번 우승으로 24세의 나이에 PGA 투어 통산 4승을 기록하게 됐다. 우승 상금은 162만 달러(약 24억원)에 달한다.

◆ 체력적 한계 극복하고 이뤄낸 역전극

이번 대회는 안개로 인해 경기 일정이 지연되는 변수가 있었다. 김주형은 마지막 날 3라운드 잔여 홀과 4라운드 18홀을 연달아 치러야 하는 체력적 부담을 안았던 것으로 관측된다.

선두에 1타 뒤진 공동 4위로 4라운드를 시작한 김주형은 전반에만 3타를 줄이며 기세를 올렸다. 이어 10번 홀(파4)에서 4.5ｍ 거리의 버디 퍼트를 성공시키며 단독 선두로 치고 나갔다. 12번 홀과 16번 홀에서도 타수를 줄이며 우승 굳히기에 들어간 모양새다. 마지막 18번 홀(파4)에서는 위기를 맞았으나 칩샷으로 파를 지켜내며 경기를 깔끔하게 마무리했다.

◆ 눈물의 시상식과 메이저 대회를 향한 기대감

김주형은 우승 직후 시상식에서 눈물을 보이며 그간의 마음고생을 짐작하게 했다. 김주형은 “지난 몇 년간 힘든 시간을 보내면서 뼈저린 패배의 맛을 많이 봤다”라며 “여전히 성장하려고 노력 중이며 계속해서 배우고 있다”라고 소감을 밝혔다.

지난 6월 US오픈 3위에 이어 이번 우승까지 거머쥔 김주형은 완연한 상승세를 탄 것으로 해석된다. 이번 우승으로 페덱스컵 포인트 32위로 도약했으며, 내년 마스터스 출전권도 확보했다. 오는 16일 개막하는 메이저 대회 브리티시 오픈에서도 좋은 성적을 낼 것이라는 기대감이 커지는 분위기다.

한편 함께 출전한 김시우는 최종 합계 11언더파 269타로 공동 9위에 올랐다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이는 마지막 날 맹추격에 나섰으나 전날 부진을 극복하지 못하고 공동 7위로 대회를 마감한 것으로 나타났다.

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