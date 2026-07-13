채정안의 '뱀파이어' 비결?…모닝 발레부터 단백질 식단까지 '자기관리 끝판왕'

배우 채정안이 철저한 자기관리 비결을 공개하며 탄탄한 건강미의 이유를 입증했다.

지난 9일 유튜브 채널 '채정안TV'에는 '늬들이 Y2K를 알어?! | 젠지력 완충된 뱀파이어 여배우의 영크크 라이프'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

사진=유튜브 채널 '채정안TV' 캡처

영상 속 채정안은 여유로운 여름 아침, 모닝 발레 수업을 마친 뒤 얼굴에 팩을 붙인 채 꾸밈없는 일상을 선보였다. 이내 채정안은 격렬한 운동으로 소모한 에너지를 보충하기 위해 단백질 가득한 식단을 준비했다.

메뉴는 시원하고 고소한 콩국수였다. 채정안은 진한 콩국물을 남김없이 마신 뒤, "단백질"이라고 언급하며 건강식을 향한 애정을 드러냈다.

이어 계란 먹방도 이어졌다. 채정안은 앞서 발레 수업 전 시간에 쫓겨 먹지 못했던 계란을 챙겨 식사를 마무리했다. 꾸준한 발레와 영양을 고려한 식단까지, 자기관리에 진심인 채정안의 철저한 루틴은 많은 이들의 이목을 끌었다.

이날 채정안은 평소 애용하는 뷰티 아이템을 꼼꼼히 소개하며 본인만의 피부 관리 노하우를 공유했다. 특히 혈당 관리를 위한 건강기능식품부터 피부 진정에 탁월한 제품까지 세심하게 챙기는 모습을 공개했다.

<뉴시스>

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