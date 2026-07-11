검찰, 장윤기 사건 수사 광주광산경찰서장실 압수수색

검찰이 여고생 살해범 장윤기 사건을 수사한 경찰 수사팀의 증거인멸 등을 밝히기 위해 광주 광산경찰서에 이어 서장실에 대한 압수수색을 했다.

11일 세계일보 취재를 종합하면, 광주지검은 전날 여고생 살해범 장윤기 사건을 수사했던 광주 광산경찰서에 수사관을 보내 압수수색을 했다. 7일 수사 부서를 중심으로 압수수색을 벌인 지 사흘 만이자 두 번째 강제 수사다.

광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기가 지난 5월14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 전남광주=뉴스1

검찰은 직무배제 상태인 광산경찰서 서장을 증거인멸 방조 혐의로 형사 입건하고, 그의 집무실에서 컴퓨터 등을 압수했다. 서장과 같은 혐의로 같은 이 경찰서 소속 형사과장도 입건해 수사 중이다. 검찰은 압수수색에서 당시 형사과장의 휴대전화 등도 확보했다. 당시 서장과 형사과장을 비롯한 해당 수사팀 전원 등 총 6명은 현재 대기 발령 상태다.

8일에는 이 경찰서 소속 수사팀장은 장윤기를 수사하는 과정에서 결박 도구로 사용될 수 있는 케이블타이를 인멸한 혐의로 구속됐다. 검찰은 광산경찰서 소속 다른 경찰관들도 참고인 신분으로 불러 의혹을 규명하기 위한 수사를 이어가고 있다.

검찰의 수사는 장윤기 사건의 부실 수사·유착 의혹에 대한 윗선을 향하고 있다.

검찰은 경찰 수사팀이 초동 수사 과정에서 장윤기 아버지에게 장윤기의 원룸 주소와 현관문 비밀번호를 전달한 일이 적절했는지 수사 하고 있다. 검찰이 장윤기의 여고생 살해 목적을 성범죄로 본 핵심 증거인 인체 모형 성인용품(리얼돌)을 장윤기 아버지에게 원룸 정리 과정에서 폐기한 만큼, 수사 준칙과 적법 절차를 준수했는지 집중 조사하고 있는 것으로 전해졌다.

검찰은 첫 압수수색에서 확보한 장윤기의 아버지의 휴대전화 등을 통해 수사팀과 아버지 사이의 통화 내역을 들여다보고 있다.

검거 직후 경찰이 압수하지 않아 장윤기의 범행 차량에서 사라졌다가 검찰 압수수색으로 다시 확보한 결박 도구 케이블 타이 다발 관련 혐의도 검찰 수사 대상이다.

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