'50대에도 절대 미모' 한고은이 공개한 아침 도시락 식단

배우 한고은(51)이 아침 도시락 식단을 공개했다.

최근 한고은의 유튜브 채널에는 '11년 만에 청담을 벗어나 처음으로 남편과 서순라길을 가봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 한고은은 남편 신영수와 함께 서순라길을 방문해서 즐거운 시간을 보냈다.

스케줄을 소화하면서 바쁜 일상을 보냈던 한고은은 "밖에 나오니까 리프레시되고 마음이 가벼워지는 느낌"이라고 밝혔다. 이어 "남편이 항상 도시락을 싸준다"고 덧붙였다. 신영수가 싸주는 도시락에는 구운 감자, 과일, 닭가슴살이 들어있는 것으로 알려졌다.

한고은의 도시락은 영양 균형이 뛰어난 편이다. 감자의 탄수화물이 에너지를 공급하고, 닭가슴살은 풍부한 단백질을 바탕으로 근력 유지를 돕는다. 과일은 비타민과 항산화 성분을 보충해서 소화를 돕고 건강에 기여한다.

해당 식단은 포만감이 오래 지속돼서 다이어트에도 적합하다. 기본적으로 지방 함량이 낮은 식단이라 열량 조절이 쉽고, 근손실을 최소화하면서 체중 감량을 진행하는 데 효과적인 구성이다. 나트륨 섭취량도 적어서 과도한 염분 섭취의 위험을 피할 수 있다.

도시락에 브로콜리, 파프리카, 양상추 등을 추가하면 식이섬유나 엽산 섭취량을 늘릴 수 있다. 올리브오일이나 아보카도, 견과류 등 건강한 지방을 추가하면 지용성 비타민의 흡수 촉진 효과도 기대할 수 있다. 그릭요거트 등 유제품을 함께 섭취하면 칼슘 보충도 가능하다.

<뉴시스>

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