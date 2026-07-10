최태원 ‘자본 심장의 종’ 울렸다… SK하이닉스 나스닥 핫 데뷔

SK하이닉스가 ADR(미국주식예탁증서) 상장을 통해 글로벌 AI 산업과 자본시장의 심장부인 미국 나스닥 시장에 입성했다. 세계의 자본이 모두 모이는 미국 시장에 SK하이닉스가 데뷔하면서, 국민 반도체 회사를 넘어 ‘글로벌 컴퍼니’로서 위상을 드높일 수 있는 새 장을 열었다.

최태원 SK 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표 등 관계자들이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 나스닥 마켓사이트에서 열린 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 상장 기념 '오프닝벨' 행사에서 박수를 치고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡처

SK하이닉스는 10일(현지시간) 오전 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 나스닥 마켓사이트에서 ADR 상장 기념 ‘오프닝 벨’행사를 열었다. 회사는 이 행사를 통해 공식적인 거래를 시작했다고 밝혔다. ADR은 외국 기업의 주식을 예탁기관이 보관하고, 이를 근거로 미국 증시에서 거래할 수 있도록 발행하는 증서. 외국 기업은 본국 증시 상장을 유지하면서 미국 자본시장에 진출해 현지 투자자에게 직접 다가갈 수 있으며, 투자자는 환전이나 한국 계좌 없이 미국 시장에서 해당 기업 주식에 투자할 수 있다.

이날 행사에는 최태원 SK그룹 회장, 최재원 SK스퀘어 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 사장 등 그룹과 회사의 주요 경영진이 대거 참석했다.

행사 시작 전부터 뉴욕 곳곳에 태극기가 나부낄 정도로 이번 ADR 상장은 관심이 뜨거웠다. 현재 인공지능(AI) 열풍으로 기록적인 수익을 얻고 있는 한국 반도체 기업에 대한 투자자들의 관심은 뜨거운 상태다. SK하이닉스는 글로벌 빅테크 고객들이 요구하는 최고 수준의 기술력과 안정적인 공급 역량을 갖춘 몇 안되는 메모리 반도체 기업 중 하나다. 특히 AI혁명의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 큰 경쟁우위를 확보하고 있다. 회사는 이번 상장을 계기로 미국 자본시장에서 글로벌 투자자 저변을 넓히고, ‘AI 핵심 파트너’로서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

SK하이닉스는 상장에 앞서 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역의 글로벌 기관투자자를 대상으로 로드쇼를 진행했다. 로드쇼 기간 동안 상당수의 투자자들이 회사의 경쟁력과 성장성에 주목했다는 것이 SK하이닉스 측의 설명이다. 회사는 이번 ADR 상장을 통해 전 세계 투자자들의 접근성을 높이고, 이를 바탕으로 혁신을 뒷받침하며 산업 발전과 AI 생태계에 기여한다는 계획이다.

10일(현지시간) SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장을 기념해 미국 타임스스퀘어 나스닥 타워 전광판에 광고가 나오고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡쳐

곽 사장은 기념사를 통해 신뢰와 혁신, 성장을 강조했다. 그는 “믿어준 투자자와 고객에 감사하고, 혁신을 통해 메모리 가능성의 경계를 넓혀가며, 함께해준 임직원들이 더 큰 성취를 이루도록 지원하겠다”며 “SK하이닉스는 기술 리더십을 증명하며 AI가 있는 모든 곳에 함께하겠다”고 말했다.

한편, 오늘 성공적으로 첫 거래를 시작한 SK하이닉스의 ADR은 미국 시간으로 오는 14일 공모대금 납입이 마무리된다. 이번 ADR에 기초가 되는 보통주(신주)는 오는 29일경(한국시간) 한국거래소 유가증권시장에 추가 상장될 예정이다.

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