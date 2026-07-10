방탄소년단, 뉴욕 심장부 '그랜드 센트럴 터미널' 울린다…'더 시티'

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 오는 24일부터 8월3일까지 미국 뉴욕 전역에서 도시형 팝업 축제 '더 시티(THE CITY)'를 개최한다.

신보 '아리랑(ARIRANG)' 발매 및 월드투어를 기념하는 메가 프로젝트다. 앞서 대한민국 국보 숭례문, 미국 라스베이거스의 스피어(Sphere), 영국의 런던 아이(London Eye)'를 거쳤다.

이번 행사의 핵심은 뉴욕의 역사적 랜드마크인 '그랜드 센트럴 터미널' 테이크 오버다. 30일부터 8월3일까지 메인홀이 '아리랑' 테마로 꾸며진다. 내부 밴더빌트 홀에서는 방탄소년단의 과거 무대 의상 전시와 티셔츠 커스텀 체험 등이 포함된 '아미 마당(ARMY MADANG)'이 열린다.

뉴욕한국문화원(KCCNY)을 중심으로 한 K-브랜드 협업도 풍성하다. 삼성전자의 스마트 기기 체험존을 비롯해 티르티르(K-뷰티), 뚜레쥬르(F&B), 포토이즘 등이 참여해 한국 문화를 알린다.

또한 8월 1~2일 메트라이프 스타디움에서 열리는 콘서트를 포함해 주요 거점을 잇는 '스탬프 랠리', 현지 크루들과의 랜덤 플레이댄스, 웰컴 파티 등 도시 인프라를 활용한 다양한 오프라인 액티비티가 뉴욕 곳곳에서 펼쳐질 예정이다.

추가 프로그램 세부 일정은 오는 20일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 공개된다.

<뉴시스>

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