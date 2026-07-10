이동국 가족, 새벽 월드컵 응원 소음 사과 "부모인 제 책임"

전 축구 국가대표 이동국의 아내 이수진 씨가 새벽 시간대 응원 소음 논란에 대해 사과했다.

이수진 씨는 10일 자신의 소셜미디어에 장문의 글을 올리고 "최근 새벽, 월드컵 경기에서 메시의 골이 터지는 순간 너무 흥분했던 나머지 아이가 뛰며 이웃분들께 불편을 드릴 수 있는 행동을 한 것에 대해 아이의 행동이라고 가볍게 넘길 일이 아니라 부모인 제 책임이라고 생각합니다"라고 밝혔다.

전 축구 국가대표 이동국 가족의 새벽 시간대 월드컵 응원 영상을 두고 일각에서 소음 지적이 나왔다. 이수진 인스타그램

이어 "늦은 시간 주변을 충분히 배려하지 못한 점 진심으로 사과드리며, 앞으로는 더욱 세심하게 살피고 같은 일이 반복되지 않도록 주의하겠습니다"라고 전했다.

앞서 이수진 씨는 지난 8일 자신의 소셜미디어에 가족들이 2026 FIFA 북중미 월드컵 아르헨티나와 이집트의 16강전을 시청하는 모습을 공개했다.

공개된 영상에는 이동국이 자녀들과 함께 새벽 3시 거실에서 경기를 지켜보는 모습이 담겼다. 아르헨티나의 득점 장면이 나오자 자녀들은 환호했고, 한 자녀는 소파를 뛰어넘거나 바닥으로 점프하는 등 격한 반응을 보였다.

이를 두고 일각에서는 새벽 시간대 공동주택에서 소음에 대한 배려가 필요하다는 지적이 나왔다.

이수진 씨는 사과문에서 "오남매를 키우면서 여러 가지 일까지 함께하다 보니 가끔은 제 자신을 돌아보게 되는 순간들이 있다"며 "늘 부족함을 느끼고 반성도 많이 한다"고 했다.

이어 "앞으로도 겸손한 마음 잃지 않고, 더 배우고 더 노력하면서 아이들을 바르게, 건강하게 키우는 엄마가 되겠습니다"라고 덧붙였다.

이동국은 미스코리아 출신 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했다.

<뉴시스>

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