호우특보 해제 하루 만에 폭염주의보…서울시 비상 대응

서울 강서구·양천구·구로구·영등포구·동작구·관악구·금천구에 폭염주의보가 발효됐다.

서울시는 10일 오전 11시를 기해 서남권 7개 자치구에 폭염주의보가 발효됨에 따라 폭염 종합지원상황실을 가동한다고 밝혔다.

폭염특보가 내려진 10일 부산시민공원을 찾은 시민들이 쿨링포그에서 분사되는 물안개를 맞으며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

이번 폭염주의보는 지난달 29일 서울 전역에 폭염주의보가 발효됐다가 이틀 뒤 해제된 이후 9일 만이다. 전날 서울 전역에 내려졌던 호우경보 또는 호우주의보가 모두 해제된 지 하루 만이다.

종합지원상황실은 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 꾸려진다. 기상 현황과 피해 발생 여부를 살피고, 취약계층 보호와 취약시설 안전관리 실태를 점검한다.

시는 자치구, 유관기관과 협력해 시민 보호와 취약시설 안전관리를 강화할 방침이다.

폭염주의보가 발효된 7개 자치구는 상황실을 운영하면서 냉방시설과 응급 구호 물품 비축 상태 등을 점검한다.

폭염으로 인한 인명피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 전화로 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않으면 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 노숙인 밀집 지역 관리 인력을 늘리고, 노숙인 상담과 순찰을 강화한다.

폭염주의보가 발효된 7개 자치구 청사를 ‘무더위 대피 공간(응급대피소)’으로 지정해 24시간 개방 운영한다. 또 야외에서 작업하는 건설노동자를 보호하기 위해 충분한 휴식 시간 보장, 휴게 공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검한다.

한병용 시 재난안전실장은 “호우특보 이후 다시 폭염특보가 발효되는 등 기상 변화에 따라 시민 건강 피해가 우려된다”며 “취약계층 보호와 취약시설 안전관리에 빈틈이 없도록 폭염 대응에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

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