아이브 안유진, 방배 40억 아파트 청약 당첨…시세차익 얼마나 가능할까

걸그룹 아이브(IVE)의 멤버 안유진이 서울 서초구 방배5구역을 재건축한 아파트 ‘디에이치 방배’ 일반분양 추첨에 당첨된 것으로 알려져 관심이 쏠리고 있다.

10일 분양업계에 따르면 안유진은 오는 9월 입주를 앞둔 ‘디에이치 방배’의 일반분양 추첨제 물량에 당첨된 것으로 전해졌다. 다만 당첨된 주택형과 실제 입주 여부는 아직 확인되지 않았다.

그룹 아이브의 안유진. 안유진 인스타그램 캡처

디에이치 방배는 방배5구역 재건축 사업으로 공급되는 대단지 아파트다. 분양가상한제가 적용됐지만 실거주 의무가 없어 지난해 분양 당시 높은 관심을 모았으며, 일반분양 물량 가운데 약 215가구가 추첨제로 공급됐다. 강남3구와 용산구 등 투기과열지구에서는 전용면적에 따라 일정 비율을 추첨제로 배정하는데, 안유진도 이 물량을 통해 당첨된 것으로 알려졌다.

분양가는 전용면적 59㎡가 최고 17억250만원, 84㎡는 22억4300만원 수준이었다. 국토교통부 실거래가 기준 전용 84㎡는 지난 4월 약 36억9000만원에 거래됐으며, 현재 호가는 40억원 안팎으로 형성된 것으로 전해진다. 이에 따라 안유진이 84㎡ 타입에 당첨됐다면 최대 18억원가량의 시세차익이 가능할 수 있다는 분석이 나온다.

디에이치 방배는 현대건설의 프리미엄 브랜드 ‘디에이치(THE H)’가 적용되는 단지로, 지하 4층~지상 33층, 29개 동, 총 3064가구 규모로 조성된다. 방배동의 대표 재건축 사업으로 꼽히며 우수한 교통과 학군 등을 갖춘 단지로 평가받고 있다.

한편 안유진은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 데뷔한 뒤 2021년 아이브의 리더로 재데뷔했다. 가수 활동은 물론 예능 프로그램과 광고 등 다양한 분야에서 활동 중이다.

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