축구협회 청문회 참고인으로 손흥민·황희찬 불렀던 임오경, 신청 철회

국회 문화체육관광위원회가 22일에 열기로 한 대한축구협회 청문회에 손흥민(LAFC)·황희찬(울버햄프턴) 선수를 참고인으로 신청했던 더불어민주당 임오경 의원이 10일 해당 신청을 철회한다고 밝혔다.

임오경 더불어민주당 의원. 임오경 의원실 제공

임 의원은 이날 페이스북에 “저는 청문회가 한 쪽의 이야기만 듣는 반쪽짜리 청문회가 돼서는 안 된다고 생각했다”며 “현장 선수 의견이 반영되지 않는 혁신은 무의미하다”고 했다. 그러면서 “협회와 국가대표팀, 해외 축구 시스템을 가장 가까이에서 경험한 현역 선수들의 목소리를 듣고자 참고인(두 선수)을 신청한 이유도 여기 있다”고 밝혔다.

그러면서 임 의원은 “당 의견과 선수들의 경기 일정, 입장을 종합적으로 고려해 참고인 신청을 철회했다”고 밝혔다. 문체위는 전날 개최한 전체회의에서 ‘대한축구협회 관련 청문회 실시계획서 채택의 건’ 등을 의결하면서 22일 청문회를 열고 이 자리에 정몽규 전 축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이임생 전 축구협회 기술총괄이사 등 13명을 증인으로 채택했다. 또 참고인으로 손흥민, 황희찬과 ‘K축구 혁신위원회’ 공동위원장인 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원, 유승민 대한체육회장 등 10명도 확정했다.

참고인 채택 뒤 선수들 경기 일정 등이 알려지며 일각에서 대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영의 문제점을 들여다보려는 청문회에 이런 문제와 큰 관련이 없는 선수를 부르는 것이 부적절하다는 비판이 제기됐다. 청문회가 축구협회의 ‘밀실 운영’을 지적하려는 취지인 만큼 선수에게도 출석을 요구하냐는 것이다.

올림픽 사격 금메달리스트 출신인 국민의힘 진종오 의원은 이날 페이스북에 “청문회로 해결해야 할 것은 협회의 불투명한 운영 구조, 감독 선임 과정의 공정성 등”이라며 임 의원을 비판했다. 진 의원은 “축구 개혁을 정치쇼로 전락시키지 말라”면서 참고인 신청 철회를 촉구했다. 개혁신당 천하람 원내대표도 “월드컵 졸전의 원인을 손흥민 선수와 홍 감독 간 갈등으로 몰아가 협회의 부실과 무능을 덮어주려는 속셈인가”라고 적었다.

임 의원은 “이는 선수들에게 부담을 주기 위한 것이 아니라 한국 축구의 발전을 위한 더 나은 청문회를 만들기 위한 결정”이라고 해명했다.

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