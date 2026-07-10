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엔플라잉도 콘서트 장소 결국 변경…'개표소 봉쇄 시위' 장기화 여파

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밴드 '엔플라잉(N.Flying)'의 서울 콘서트 장소가 변경됐다.

 

10일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면, 오는 31일부터 8월2일까지 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(옛 핸드볼경기장)에서 개최 예정이었던 '2026 엔플라잉 라이브 &CON5 : 인투 렘(into REM)' 서울 공연이 잠실실내체육관으로 장소를 옮겨 치러진다. 공연 일정은 기존과 동일하다.

엔플라잉. FNC엔터테인먼트 제공
엔플라잉. FNC엔터테인먼트 제공

이번 변경은 최근 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 여파로 올림픽공원 일대에서 부정선거 의혹 시위가 한 달 넘게 장기화한 데 따른 조치다. 현재 해당 공연장 인근의 이용이 어려운 상황이다.

 

이에 따라 기존 예매 내역은 일괄 취소된 후 재예매가 진행된다.

 

FNC는 "잠실실내체육관은 기존 공연장과 좌석 운영 방식 및 스탠딩 규모에 차이가 있어, 공정한 좌석 보존을 위해 부득이하게 재예매를 결정했다"며 "대관처와의 협의로 안내가 늦어진 점과 번거로움을 드린 것에 사과드린다"고 전했다.

 

한편, 올림픽공원 내 시위 장기화로 대중음악 공연계의 차질이 이어지고 있다. 앞서 '서울파크뮤직페스티벌'이 공원 내 다른 무대로 장소를 변경했으며, 가수 박서진은 공연을 취소했다. 동방신기 유노윤호 역시 같은 이유로 티켓링크 라이브 아레나에서 잠실실내체육관으로 공연장을 변경했다.

<뉴시스>


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