브랜든, 여행 카테고리 대상 ‘장바구니 0원 래플’ 진행

라이프스타일 브랜드 브랜든이 여행 시즌 맞이 ‘장바구니 0원 래플 이벤트’를 진행한다. (사진=브랜든 제공)

글로벌 커머스 기업 부스터스(대표 최윤호)의 라이프스타일 브랜드 브랜든이 7월 12일(일)까지 여행 카테고리 제품을 대상으로 ‘브랜든 장바구니 0원 래플’ 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 브랜든 자사몰 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 여행 카테고리 제품을 30만 원 이하로 장바구니에 담고 이벤트 페이지 내 ‘응모하기’ 버튼을 클릭하면 응모가 완료된다. 응모자 중 추첨을 통해 100명을 선정해 장바구니에 담긴 제품 전체를 증정한다.

또한 당첨 여부와 관계없이 이벤트에 참여한 모든 회원에게 여행 카테고리 전용 30% 할인 쿠폰을 증정한다. 브랜든 측은 이를 브랜드 기준 최대 할인율 쿠폰이라고 설명했다. 쿠폰은 이벤트 종료 후 발급될 예정이며, 발급일로부터 약 1개월간 사용할 수 있다.

브랜든 관계자는 “이번 이벤트는 여행 시즌을 맞아 고객에게 혜택을 제공하기 위해 기획됐다”며 “장바구니에 담아두고 구매를 고민했던 고객에게 참여 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

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