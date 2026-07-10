폭염 위기경보 '주의'→'경계'로 격상…"주말부터 본격 무더위"

행정안전부는 10일 전국적으로 폭염 특보가 확대됨에 따라 '폭염 대응 추진상황 대책회의'를 열고, 이날 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보 수준을 '주의'에서 '경계' 단계로 격상한다고 밝혔다.



현재 전국 235개 특보 구역 중 116개 구역에 폭염특보가 발표되고, 당분간 무더위가 지속될 것으로 예상됨에 따라 내린 조치다.

대구에 폭염주의보가 발효 중인 10일 동대구역 광장에서 한 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

이날 회의는 금주 주말부터 전국적으로 폭염과 열대야가 확대될 것으로 전망되면서 기관별 대응 상황을 점검하고 폭염 인명피해를 최소화하기 위한 추가 대책을 논의하고자 마련됐다.



행안부는 호우 이후 습도가 높아진 상태에서 야외활동을 할 경우 온열질환 발생 위험이 급격히 높아지는 만큼 고령층·농업인·야외노동자 등을 위한 예찰 활동을 강화하도록 했다.



이·통장, 지역자율방재단, 생활지원사 등 지역 안전망을 총동원해 취약계층의 안부를 수시로 확인할 방침이다.



온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환으로, 뜨거운 환경에 장시간 노출되면 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식 저하 등의 증상이 나타나고, 방치 시에는 생명이 위태로울 수도 있다. 열사병과 열탈진이 대표적이다.



온열질환은 노인과 심뇌혈관질환, 당뇨병, 신장질환 등 만성질환자 등에서 더욱 위험하다.



노인은 땀샘의 감소로 땀 배출이 적어지고 체온 조절 기능이 약한 데다 온열질환을 인지하는 능력도 떨어져 온열질환에 취약하다.



2011∼2025년 온열질환 감시체계를 통해 총 267명의 사망이 신고됐고, 이 가운데 60세 이상 연령대(174명)가 절반을 넘었다.



온열질환을 막으려면 우선 시원한 상태를 유지해야 한다. 샤워를 자주 하고, 헐렁하고 밝은색의 가벼운 옷을 입는 게 좋다. 또 갈증을 느끼지 않아도 물을 자주 마셔야 한다. 술이나 카페인 음료는 체온 상승, 이뇨 작용으로 탈수를 유발하기 때문에 자제하는 게 좋다.



김용균 행안부 자연재난실장은 "본격적인 무더위가 시작됨에 따라 각 부처와 지방정부는 취약계층 보호와 현장 중심 대응에 총력을 다하고, 폭염 행동요령을 적극적으로 알려달라"고 당부했다.

<연합>

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