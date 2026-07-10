여름철 물놀이 사고 7월에 집중…원인은 치명적 ‘이안류’

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

본격적인 피서철, 소방청 데이터 분석 결과에 따르면 수난 사고는 7월에 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다. 원인은 바다에서는 사람을 순식간에 먼 바다로 끌고 가는 ‘이안류’가 가장 위험한 요소로 지목된다. 계곡과 하천에서는 피서객의 방심과 급격한 유속 변화가 주요 사고 원인으로 꼽힌다.

◆ 7월이 연중 가장 위험하다

10일 소방청 통계에 따르면 최근 3년간 여름철 수난 사고는 7월에 집중적으로 발생했다.

7월의 월평균 수난 사고는 2587건으로 연중 가장 많다. 이어 8월이 1753건, 9월이 883건을 기록했다.

7월은 3년 연속으로 2400건을 넘기며 수난 사고 위험이 가장 높은 시기로, 사고가 이때 급증하는 원인은 복합적이다.

본격적인 휴가철을 맞아 피서객이 집중되고 수온이 오르면서 입수 인원이 크게 늘어난다. 여기에 장마 직후 불어난 계곡물과 강해진 급류가 겹치면서 대형 사고 발생 확률을 높이게 된다.

◆ 바다의 함정 ‘이안류’ 발생 시 대처법

해수욕장에서 가장 주의해야 할 위험 요소는 이안류다. 이안류는 해안 가까이에서 부서진 파도가 좁은 폭을 통해 먼바다 쪽으로 빠르게 되돌아 나가는 해류를 뜻한다.

이 강력한 흐름은 얕은 곳에 있던 사람을 순식간에 깊은 바다로 끌고 나가 심각한 인명 사고를 유발한다.

전문가들은 “이안류에 휩쓸렸을 때 해안을 향해 정면으로 맞서 헤엄치면 체력만 고갈되어 훨씬 위험하다”고 경고한다.

이안류에 갇혔다면 당황하지 말고 물에 뜬 상태로 버티며 구조를 기다려야 한다. 직접 빠져나오고자 한다면 해안선을 향해 직선으로 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 방향으로 헤엄쳐 흐름 밖으로 벗어나는 것이 가장 안전한 생존 방식으로 전해진다.

이때 튜브 등 몸을 띄울 수 있는 물건을 꽉 붙잡고 주변에 큰 소리로 도움을 요청하는 것도 필수적이다.

◆ 계곡과 하천에서도 방심은 금물

바다뿐만 아니라 계곡과 하천에서의 사고도 빈번하게 발생한다. 이에 대응하기 위해 119시민수상구조대는 지난달 12일부터 오는 8월 31일까지 해수욕장, 해변, 하천, 강, 계곡, 저수지 등 전국 275곳에서 집중적으로 운영된다.

안전 당국은 물놀이 전 기상 상태와 현장 안전 정보를 반드시 확인해야 한다고 강조한다.

△피서객은 안전요원이 배치된 장소만을 이용해야 한다 △또 음주 후 입수와 시야 확보가 어려운 야간 물놀이는 절대 삼가야 한다 △어린이를 동반한 경우 반드시 보호자의 시야에서 벗어나지 않는 범위 내에서만 물놀이를 하도록 지도해야 한다.

물놀이 사고는 익수 후 구조까지 걸리는 단 몇 분 사이에 생사가 갈리는 치명적인 특성이 있다.

따라서 개인의 철저한 안전수칙 준수 못지않게 위험 구역 표시와 감시 인력의 상시 배치 같은 현장 관리가 병행되어야 실질적인 사고 감소 효과를 거둘 수 있다.

한편 최근 기후변화로 인해 국지성 호우가 잦아지고 해수면 온도가 상승하면서 수난 사고의 물리적 위험도가 과거보다 크게 높아졌다.

기상 및 해양 데이터 분석에 따르면, 장마철 이후 하천과 계곡은 평소보다 수위가 급격히 상승하며 유속이 최대 3배 이상 빨라진다.

이는 물놀이객이 육안으로 체감하는 것보다 훨씬 강한 수압을 발생시켜 성인 남성조차 쉽게 중심을 잃고 휩쓸리게 만든다.

또한 해수면 온도 상승은 연안 파도 에너지의 변동성을 키워 이안류의 발생 빈도와 강도를 증가시키는 핵심 원인으로 작용한다.

따라서 단순한 육안 관찰이나 경험에 의존하기보다, 기상청의 특보와 실시간 수위 및 파고 데이터를 확인하는 것이 인명 피해를 예방하는 가장 좋은 방법이다.

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