아이유·이종석, 공개 열애 4년만 결별

가수 겸 배우 아이유(33)와 배우 이종석(37)이 공개 열애 4년 만에 결별했다.

10일 양 측은 두 사람이 최근 연인 관계를 정리하고 좋은 동료로 남기로 했다고 밝혔다.

두 사람의 소속사들은 결별한 것이 맞다면서, 배우 개인의 사생활인 만큼 이외 답변은 어려운 점 양해 부탁드린다고 청했다.

두 사람은 지난 2012년 SBS TV '생방송 인기가요' 공동 MC로 인연을 맺었다. 오랜 시간 동료로 지내오다 2022년 연인으로 발전, 그해 말 열애 사실을 공식 인정하며 연예계 대표 커플로 주목받았다.

특히 이종석이 '2022 MBC 연기대상'에서 대상을 받은 후 "아주 오랫동안 많이 좋아했다"며 남긴 고백이 화제를 모으기도 했다. 그러나 최근 각자 바쁜 스케줄로 만남이 줄어들며 자연스럽게 관계를 정리한 것으로 알려졌다.

2008년 데뷔한 아이유는 '좋은 날', '밤편지' 등을 발표한 톱 솔로 가수이자, 드라마 '나의 아저씨', '21세기 대군부인' 등에 출연한 배우다. 오는 9월 국내 여성 솔로 가수 첫 경기 고양 고양종합운동장 주경기장 콘서트와 새 앨범 발매를 앞두고 있다.

2010년 드라마 '검사 프린세스'로 연기를 시작한 이종석은 '너의 목소리가 들려', '피노키오', '빅마우스' 등으로 흥행을 이어왔다. 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개와 차기작 '이섭의 연애' 출연을 앞두고 있다.

<뉴시스>

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