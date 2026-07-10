오늘은 비명 대신 환호…코스피·코스닥 매수 사이드카 발동

국내 증시가 10일 급등세를 보이면서 코스피·코스닥 시장에 모두 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 낮 12시54분 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 60.60포인트(5.13%) 상승한 1240.15였다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수, 원달러 환율이 표시되고 있다. 뉴스1

이어 오후 1시8분에는 코스닥 시장에도 매도 사이드카가 울렸다. 발동 당시 코스닥150 선물 가격은 전일 종가보다 84.80포인트(6.04%) 오른 1487.40이었다. 코스닥150 현물지수는 89.45포인트(6.44%) 오른 1476.37이었다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 올라 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

코스피는 이날 전장 대비 260.58포인트(3.57%) 오른 7552.49로 출발해 상승 곡선을 그려나갔다. 간밤 뉴욕증시에서 AI(인공지능) 인프라 투자 확대 기대에 다시 힘이 실리며 주요 주가지수가 강세 마감한 가운데 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장 기대감 등으로 반도체주들이 반등한 영향이다. 13.00포인트(1.64%) 오른 807.00으로 출발한 코스닥도 상승 폭을 늘려나가고 있다.

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