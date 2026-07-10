李대통령 지지율, 전주보다 1%p 하락해 53%…민주 42%·국힘 24% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난 조사보다 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 10일 나왔다.



한국갤럽이 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 53%가 이 대통령의 직무 수행을 긍정 평가했다.



이는 직전인 지난주 조사 대비 1%포인트(p) 내린 수치다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령의 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자도 직전 조사보다 1%p 하락한 35%로 집계됐다. 의견을 유보한 비율은 12%였다.



긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 19%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 '외교'(17%), '전반적으로 잘한다'(10%), '직무 능력·유능함'(6%) 순이었다.



부정 평가 이유로는 '경제·민생·고환율'(21%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'·'부동산 정책'·'독재·독단'(이상 6%) 등이 지적됐다.



이 대통령 지지율을 지역별로 살펴보면 광주·전라가 75%로 가장 높았다. 대구·경북(41%)과 부산·울산·경남(49%)을 제외한 나머지 지역은 모두 50%대를 기록했다.



연령대별로는 40대와 50대는 각 68%로 가장 높은 지지율을 보였다. 반면 20대(35%)와 30대(43%)에서는 절반을 넘지 못했다.



성향별로는 진보층 85%, 중도층 53%, 보수층 25%로 각각 집계됐다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 42%, 국민의힘이 24%를 각각 기록했다.



민주당은 지난주 조사보다 1%p 올랐지만, 국민의힘은 2%p 하락했다.



조국혁신당과 개혁신당은 각 3%, 진보당과 기본소득당은 각 1%였다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 26%였다.



정당 호감도 조사에서는 민주당 44%, 국민의힘 22%, 조국혁신당 20%, 진보당 19%, 개혁신당 10%로 나타났다.



지난 3월에 실시된 직전 조사와 비교해 민주당은 6%p 감소했지만, 국민의힘은 3%p 올랐다. 조국혁신당은 5%p 떨어졌고 진보당은 2%p, 개혁신당은 1%p 각각 상승했다.



비호감도는 개혁신당이 73%로 가장 높았다. 이어 국민의힘(69%), 조국혁신당(66%), 진보당(62%), 민주당(45%) 순이었다.



한편 한국갤럽의 이날 여론조사에서 응답자의 57%는 정부가 최근 발표한 '3대 메가 프로젝트'에 대해 '지역 균형 발전에 도움 될 것 같다'고 답했다. '지역 간 격차가 더 커질 것'이라는 답변은 26%, 의견 유보는 17%로 나타났다.



내년도 최저임금 방향과 관련해서는 '물가상승률만큼 인상해야 한다'는 응답이 43%로 가장 많았다. 이어 '올해 수준으로 동결 또는 인하해야 한다'(29%), '생계비 보장 가능한 수준까지 인상해야 한다'(21%), 의견 유보 6% 순이었다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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