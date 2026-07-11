매력 한가득 한국 소설을 즐기는 방법

읽고 싶은 소설이 생겼다/문화라/바틀비/1만9000원

한국문학을 좀 더 읽어보고 싶다는 마음은 드는데, 어떤 책부터 읽어야 할까. 독서모임에서 함께 읽을 한국소설에는 어떤 작품이 좋을까.



이화여대 국문과 대학원에서 박사학위를 받고 14년간 독서모임을 운영해온 저자는 세계 속에서 달라진 위상과 확장된 영역 등 한국소설의 최신 경향을 소개하고 독자들의 사랑을 받고 있는 추천 도서 42권을 4개 범주로 나눠 소개한다.

문화라/바틀비/1만9000원

저자는 먼저 강렬한 서사로 세계가 주목한 한국문학으로 한강의 ‘채식주의자’와 ‘작별하지 않는다’, 이민진의 ‘파친코’, 편혜영의 ‘홀’, 정보라의 ‘저주토끼’, 김주혜의 ‘작은 땅의 야수들’ 등 10권을 추천했다.



천선란의 ‘천개의 파랑’과 조해진의 ‘단순한 진심’, 문미순의 ‘우리가 겨울을 지나온 방식’ 등 12권은 이제 막 한국문학을 읽기 시작한 이들을 위한 추천 도서로 꼽았다.



아울러 조금 더 깊은 이야기를 원하는 독자들에겐 천명관의 ‘고래’ 등 10권을, 더 넓은 세계를 탐험하고 싶은 이들에겐 최진영의 ‘구의 증명’ 등 10권을 각각 골랐다.



책은 한국 소설의 매력을 즐기는 데 필요한 지식을 일목요연하고 친절하게 소개하는 일종의 한국 소설 안내서쯤 되겠다.

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