“과하다 싶을 만큼 선제 대응”… 충남 최대 173㎜ 물폭탄에도 인명피해 ‘0’ [날씨]

충남 전역에 최대 170㎜가 넘는 장대비가 쏟아진 가운데 박수현 충남지사가 한밤중 재난안전대책본부를 찾아 "호우 대응은 과하다 싶을 정도의 선제 대응이 필요하다"고 주문하며 총력 대응에 나섰다.

충남도와 시·군의 선제 대응으로 현재까지 인명피해는 발생하지 않았지만 농경지 침수와 주민 대피, 도로·하천 통제는 이어지고 있다.

9일 충남 전역에 많은 비가 내리면서 충남 천안 성정지하차도가 하천수위 상승으로 차단됐다.

박 지사는 8일 충남에 많은 비가 내리는 가운데 추가로 폭우가 예상된다는 일기예보에 따라 이날 밤 충남도청 지하 재난안전대책본부 상황실을 찾아 호우 대응 상황을 점검하고 밤샘 근무 중인 직원들을 격려했다. 이 자리에서 박 지사는 "호우 상황에서는 선제적이면서도 과하다 싶을 정도의 대응이 매우 중요하다"며 "매뉴얼대로 대응하되 미처 예상하지 못한 위험까지 생각하며 움직여 달라고 당부했다. 이어 침수가 반복되는 지역에는 양수펌프 등 가용 자원을 총동원하고, 산사태 우려 지역과 독거노인 등 취약계층은 사전 대피를 철저히 점검할 것을 지시했다.

특히 "대피 권고를 거부하는 주민이 있더라도 끝까지 설득하고 필요하면 경찰과 협력해서라도 반드시 안전한 곳으로 대피시켜 달라"며 인명피해 예방을 최우선 과제로 제시했다.

충남도 재난안전대책본부에 따르면 전날부터 9일 오전 8시까지 도내 평균 강수량은 80㎜를 기록했다.

계룡이 173.6㎜로 가장 많은 비가 내렸고 공주 155.4㎜, 부여 120.9㎜, 청양 117.7㎜, 천안 113.6㎜, 논산 112.5㎜, 아산 93.3㎜ 등을 기록했다.

현재 공주·계룡·청양·천안·아산에는 호우경보가, 논산·금산·부여·서천·보령·예산·홍성·서산·당진·태안에는 호우주의보가 내려진 상태다.

이번 비로 부여와 금산, 논산, 공주 등에서 농경지 12.03㏊가 침수됐다. 부여에서는 멜론과 수박, 오이, 방울토마토 등 시설작물이, 금산에서는 고추, 논산에서는 멜론 등이 침수 피해를 입었다.

산사태와 침수 우려 지역 주민 255명은 사전 대피했으며 이 가운데 공주를 중심으로 182명은 아직 귀가하지 못하고 임시대피시설 등에 머물고 있다.

소방당국도 급배수 지원 38건과 수목 제거 37건, 도로 장애 제거 등 모두 93건의 안전조치를 실시했다.

도내에서는 둔치주차장 5곳과 지하차도, 하천변, 세월교, 도로 등 모두 69곳이 통제됐으며 현재 65곳의 통제가 유지되고 있다. 보령·서산·당진·태안 지역 여객선과 도선 등 10개 항로도 기상 악화로 운항이 중단됐다.

아산에서도 평균 134.8㎜의 많은 비가 내려 가로수 쓰러짐 2건과 싱크홀 1곳이 발생했으나 모두 긴급 조치됐다. 봉강교 하부에 주차돼 있던 차량 2대가 침수됐지만 인명피해는 발생하지 않았다.

충남도는 8일 오후 2시부터 재난안전대책본부 비상 2단계를 선제적으로 가동하고 도와 시·군 공무원 411명을 비상근무에 투입했다. 또 15개 시·군에 현장상황관리관을 파견해 지하차도와 산사태 위험지역, 하천, 배수로 등 위험시설 997곳을 집중 점검하고 공사현장 방수포 설치, 빗물받이 정비, 둔치주차장 차량 이동 등 예방 활동도 병행했다.

박수현 충남지사가 9일 충남재난안전대책본부를 찾아 호우 대처 상황을 보고받고, ‘과잉·선제 대응’을 주문했다.

박 지사는 비상근무 직원들에게 "우리가 존재하는 이유는 바로 이런 상황에서 도민의 생명과 안전, 재산을 지키기 위한 것"이라며 "힘들더라도 끝까지 긴장을 늦추지 말고 도민 안전을 위해 최선을 다해 달라"고 당부했다.

충남도는 기상 상황을 실시간으로 모니터링하며 비가 그칠 때까지 비상 2단계를 유지하고, 추가 피해 예방과 신속한 응급복구에 행정력을 집중할 방침이다.

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