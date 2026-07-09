李대통령 “한·몽 ‘새로운 황금시대’ 함께 열어나갔으면…한반도 평화 기여도 기대”

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 9일(현지시간) “이번 방문이 한·몽골 관계를 미래지향적인 전략적 동반자 관계로 한 단계 더 도약시키는 전환점이자 한·몽 관계의 새로운 황금시대를 함께 열어나가는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 공개된 몽골 국영통신사 몬차메와의 인터뷰에서 “대한민국 대통령으로 취임 후 역대 가장 이른 시기에 몽골을 찾게 됐고, 무엇보다 15년 만에 이뤄지는 국빈 방문이라는 점이 더욱 뜻깊다”며 이같이 말했다.

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 칭기즈칸 국제공항에 도착한 공군1호기에서 내려 의전차량으로 이동하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “양국 간에는 교역과 공급망, 보건, 기후 변화 대응, 식량안보 등 함께 풀어가야 할 협력 과제들이 적지 않다”며 “이번 방문이 이러한 현안들에서 가시적 성과를 만들어 내는 계기가 되기를 기대한다. 한국과 몽골이 서로에게 가장 믿을 수 있는 친구이자 함께 미래를 열어갈 동반자임을 확인하는 소중한 시간이 될 것으로 확신한다”고 강조했다.

이 대통령은 몽골이 한국과 민주주의 및 시장경제 가치를 공유하는 가까운 동반자인 동시에 북한과도 오랜 전통적 우호 관계를 유지해 온 점을 언급하며 북한과의 대화 재개에 역할을 해줄 것을 요청했다. 이 대통령은 “안타깝게도 지금은 남북대화와 북·미대화가 장기간 중단돼 있는 상황이다. 이런 때일수록 국제사회가 북한과 소통 채널을 유지해나가고 역내 평화를 논의할 수 있는 대화의 장을 마련해 나가는 것이 중요하다”고 언급했다. 그러면서 “특히 몽골은 신뢰받는 평화 파트너이자 북한과도 소통하는 국가로서 역내 신뢰를 축적하는 데 의미 있는 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 했다.

이 대통령은 “저는 앞으로도 몽골이 축적해 온 외교적 신뢰와 ‘울란바타르 동북아 안보대화’라는 중요한 자산을 바탕으로 한반도를 비롯한 동북아 전체의 평화와 안정에 더욱 큰 기여를 해주기를 기대한다”며 “평화를 만드는 힘은 군사력만이 아니라 서로를 연결하는 신뢰와 대화의 공간에서 나온다고 믿기 때문”이라고 역설했다.

핵심광물과 공급망 안정성 분야에서의 양국 협력의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “우수한 광물자원과 성장 잠재력을 갖고 있는 몽골과 광물 탐사 개발기술 및 제조혁신 역량을 보유한 한국은 중요한 공급망 협력 파트너가 될 수 있다”며 “광산 개발에 함께 참여하는 수준을 넘어 부가가치를 더할 수 있는 상생형 공급망 협력 모델을 만들어 가야한다고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “예를 들어 탐사부터 제련고 부가가치 산업으로의 연계 재활용 인력양성까지 핵심광물 공급망 사업의 전주기에 걸쳐 함께 참여하는 사업모델을 만들어 갈 수 있을 것”이라고 했다.

한·몽 관계의 토대로는 ‘국민 간의 신뢰와 호감’을 꼽으며 양국 국민이 일상에서 몸소 체감하는 동반자 관계를 만들고 싶다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “‘몽골에는 ‘세상을 정복하는 것은 말을 탄 힘으로 가능하지만, 그 나라를 다스리는 것은 마음을 얻어야 가능하다’는 격언이 있다고 들었다”며 “저는 이 말에 한·몽 관계의 본질이 담겨있다고 생각한다. 국가와 국가를 진정으로 이어주는 힘은 결국 사람의 마음과 신뢰”라고 짚었다. 그러면서 “이는 앞으로 한·몽 관계가 나아가야 할 방향과도 같다”며 “양국 관계 발전의 진정한 동력은 국민들이 서로에게 갖는 마음과 신뢰에서 나오기 때문”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지