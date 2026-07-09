고양시, 빅데이터로 돌봄 사각지대 144명 발굴

경기 고양시가 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 144명의 이웃을 통합돌봄 서비스 지원 대상자로 새롭게 발굴했다고 9일 밝혔다.

통합동봄은 일상생활에 어려움을 겪는 노인·장애인 등이 병원 또는 요양시설이 아닌 살던 곳에서 다양한 돌봄 서비스를 받으며 생활할 수 있도록 지원하는 제도로, 시는 ‘고양온돌’이라는 브랜드로 운영하고 있다.

고양시청 전경

시는 지난달 8일부터 지난 3일까지 한 달여 동안 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 장기요양 등급 기각·각하 소지자, 재가급여 미이용자 등 복합적인 돌봄 욕구가 예측되는 1972명을 전수 조사했다.

또 44개 동 행정복지센터 통합돌봄 담당 직원이 대상자 가구 방문과 유선 상담 조사를 병행했고 거주 현황, 건강 상태, 수발자 유무, 복지서비스 이용 현황 등을 종합적으로 파악했다.

이를 통해 144명이 통합돌봄 서비스 지원이 필요한 대상자로 확인돼 즉시 서비스 연계에 착수했다. 나머지 대상자에 대해서도 지속적인 홍보와 모니터링을 실시해 필요한 순간 즉시 지원이 이뤄질 수 있도록 관리할 방침이다.

시 관계자는 “지금 당장 도움이 필요하지 않더라도 필요한 순간 바로 연결될 수 있도록 주민들과 지속적으로 소통하고 ‘고양온돌’ 사업을 홍보하겠다”며 “앞으로도 찾아가는 적극 행정을 통해 돌봄 사각지대가 없는 고양을 만들어 가겠다”고 말했다.

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