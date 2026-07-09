성시경, AI에 결혼 가능성 물었다 "잠깐만 가만히 있어"

가수 성시경이 AI에게 자신의 결혼 가능성을 물어봤다가 실망했다.

성시경은 8일 유튜브 채널 '성시경'에서 게스트로 출연한 가수 존박과 함께 냉면을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

성시경. '성시경' 유튜브 캡처

존박은 "제 유튜브 콘텐츠 중에 '기우제'라는 게 있다. 제가 아이돌의 노래를 커버하면 그분들이 소환되는 콘텐츠"라고 설명했다.

이어 "최초로 남자분의 기우제를 지내는 거다. 원래 여자 아이돌만 했는데 (이번엔) 성시경 형 기우제를 지내는 거다. 같이 '두 사람'을 부르고 형은 딱 나타나면 된다"고 했다.

성시경은 "우리가 '기우제'를 어떻게 할지는 생각해 보자"며 "한 내년 초면 되지 않을까. 편곡이랑 다 하려면"이라고 말했다.

이에 존박은 "다음 주도 가능하다. 형 나오면 바로 (작업)한다"고 했다.

이후 성시경은 "너 결혼했구나. 부럽다"라며 화제를 돌렸다.

성시경은 AI에게 "너는 성시경이 결혼 할 수 있을 것 같냐"고 했다.

AI는 "성시경씨가 결혼할 수 있을지는 본인 의지와 상황에 달려있겠지만 좋은 인연을 만난다면 언제든 좋은 소식을 들려주실 수 있을 거다. 더 궁금한 점 있냐"고 답했다.

이에 성시경은 "없어. 잠깐만 가만히 있어"라며 실망한 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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