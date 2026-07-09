김영희 '거지의 품격' 과몰입하다가 "바지에서 바퀴벌레"

코미디언 김영희가 과거 거지 캐릭터에 몰입하기 위해 의상을 한 번도 빨지 않았다고 고백했다.

8일 방송된 MBC TV 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 게스트로 출연했다

이날 김영희는 KBS 2TV '개그콘서트' 코너 '거지의 품격'에 합류하게 된 비화를 공개했다.

8일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 코미디언 김영희가 출연했다. MBC 제공

김영희는 "옷을 좋아해서 출근할 때 항상 꾸미고 갔다"며 "그때 허경환 선배가 '거지의 품격'을 짜고 있었는데 선배 눈엔 내가 거지 같아 보였다고 하더라. 그렇게 거지 2인조가 됐다"고 설명했다.

하지만 김영희는 당시 캐릭터 몰입에 지나칠 정도였다고.

김영희는 "개그 아티스트병이 심하게 걸렸었다. 정말 거지이고 싶었다. '거지의 품격' 시작부터 끝까지 의상을 단 한 번도 빨지 않았다"고 밝혀 충격을 안겼다.

그는 "계란, 밀가루도 맞았다. 그 냄새를 느껴야 거지 연기를 할 수 있다는 생각이었다"며 "TV는 향이 나지 않지만 나랑 동료만 알았다"고 회상했다.

그러면서 "한번은 녹화 날 바지를 벗었는데 바퀴벌레가 뚝 떨어졌다. 그래도 끝까지 빨지 않았다. 진짜 희극이라고 생각했다"고 털어놨다.

이를 보다 못한 신봉선이 조언이 나섰지만 김영희는 고집을 꺾지 않았다.

김영희는 "신봉선 선배가 '거지도 귀여워야 광고를 쓴다. 넌 너무 거지야'라고 조언해줬다"며 "아니나 다를까 허경환, 김지민만 광고를 찍었다. 나는 계속 옷을 빨지 않았고 녹화만 열심히 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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