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장동혁, 韓총리 회동 취소…'장윤기 사건' 광주경찰청장 면담

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안전이슈·범죄은폐·보완수사권 폐지 등 현안 목소리낼 듯

국민의힘 장동혁 대표는 9일 예정된 한성숙 신임 국무총리와의 회동을 취소하고 광주에서 여고생이 피살된 '장윤기 사건'과 관련해 광주경찰청장과 면담한다.

장 대표는 이날 오후 장윤기 사건 면담을 위해 광주경찰청을 찾는다.

 

장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장 대표는 최근 여고생 피살 사건으로 불거진 사회 안전 이슈, 수사 과정에서 드러난 경찰 내 범죄은폐 의혹, 이를 밝혀낸 검찰의 보완수사권 폐지 반대 목소리 등 관련 현안에 대해 의견을 제시할 것으로 알려졌다.

당초 장 대표는 이날 오후 신임 인사차 국회를 찾기로 한 한 총리를 만날 예정이었으나, 긴급한 현안 이슈 대응을 위해 회동을 취소했다.

앞서 국민의힘은 도덕성 및 자질 문제 등을 이유로 한 총리의 임명에 반대했으며 한 총리에 대한 국회 임명 동의안 표결에도 불참했다.

장 대표는 지난달 한 총리의 부동산 문제와 관련, "이재명 대통령이 다주택자를 마귀라고 몰아붙이기도 했는데, 이 대통령 말대로라면 한 후보자는 마귀 정도가 아니라 대마왕 수준"이라고 비판한 바 있다.

<연합>


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