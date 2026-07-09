청주시, 휴양림에 순찰·배송로봇 배치

충북 청주시가 자연휴양림에 인공지능(AI) 기반 로봇이 순찰과 배송, 체험 등을 지원하는 시대를 선도한다.



시는 산업통상자원부와 한국로봇산업진흥원이 주관한 ‘2026년 대규모 융합 로봇 실증사업(국민체감실증형)’ 공모에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다. 총사업비는 19억8000만원으로 국비와 시비가 각각 50%씩 투입되고 내년 11월까지 사업을 진행한다.



사업 대상지는 상당구 미원면에 있는 미원별빛자연휴양림이다. 시는 이곳에 AI 기반 다종 서비스로봇과 통합관제시스템을 구축해 전국 최초의 ‘스마트 휴양림’을 구현할 계획이다. 순찰, 체험, 환경관리, 배송 등 다양한 기능을 수행하는 서비스로봇을 하나의 AI 기반 통합관제시스템으로 연결해 운영하는 것이 핵심이다.



우선 1단계로 순찰?안전관리 로봇과 체험형 서비스로봇, 환경관리 로봇을 도입하고 이를 통합 운영하는 관제시스템을 구축한다. 이어 2단계로 실외 자율주행 배송로봇과 다목적 서비스로봇을 추가 배치하고 통합관제시스템의 기능을 한층 고도화한다.

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