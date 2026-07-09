현대차 노조, '성과금 350%+1000만원' 거부…부분 파업 결의

현대자동차 노조가 올해 임금협상과 관련해 이달 13∼15일 파업하기로 결의했다.



현대차 노조는 8일 개최한 중앙쟁의대책위원회에서 13일부터 사흘간 부분파업을 하기로 결정했다고 밝혔다. 이 기간 매일 1·2조 근무자가 각각 2시간씩 공장을 멈춰 세운다.

전국금속노조 현대자동차지부는 13일 울산 북구 현대자동차 본관 앞 잔디밭에서 26년 단체교섭 완전 승리를 위한 전 조합원 출정식이 열리고 있다. 뉴시스

15일에는 총파업 결의대회를 열고, 상급노동단체인 민주노총 금속노조 총파업에도 동참할 예정이다. 노조가 실제 파업에 나선다면 지난해에 이어 파업을 벌이는 게 된다.



현대차 노사는 이날 진행된 15번째 교섭에서 합의점을 찾지 못했다. 이 자리에서 회사 측은 월 8만9000원 인상과 성과금 350%+1000만원, 주식 15주 지급 등을 담은 3차 협상안을 제시했지만, 노조는 받아들이지 않았다.



노조는 성명서를 통해 “회사 측의 추가 임금 인상안은 조합원의 기대를 저버린 것”이라면서 “회사 측이 책임 있는 답을 내놓을 때까지 단호한 투쟁을 멈추지 않겠다”고 밝혔다. 노조는 올해 임금협상에서 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 성과급 회사 순이익의 30% 지급, 상여금 800%(현 750%)로 인상, 정년연장 등을 요구하고 있다.

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