K방산, 年 15조 시장 진출 시동…나토와 조달기본협정 협상 개시

청와대는 7일(현지시간) 이재명 대통령과 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 면담을 계기로 ‘한·나토 조달기본협정’ 체결 협상을 개시했다고 밝혔다. 향후 협정이 체결되면 연 15조원 규모로 추산되는 나토 공동조달 시장에 한국 기업들이 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련되는 만큼 나토 방산시장 진출의 발판을 확보했다는 평가가 나온다.



위성락 국가안보실장은 이날 튀르키예 앙카라 현지 브리핑에서 “세계 최대 규모의 나토 방산시장 진출과 나토와의 견고한 방산 공급망 구축을 위한 발판을 확보했다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 7일 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 마르크 뤼터 NATO 사무총장을 면담하기에 앞서 인사를 하고 있다. 청와대사진기자단

해당 협정은 나토와 파트너국 간 군수·방산 협력과 조달 계약에 필요한 법적·행정적 사항을 규정한다. 현재 한국 기업들은 나토 회원국 개별 국가와 양자 협력을 통해 사업 기회를 모색해야 하지만, 조달기본협정이 타결될 경우 나토 회원국 전반을 대상으로 한 공동조달·방산 협력 체계에 참여할 통로가 넓어질 것으로 기대된다.



청와대 고위 관계자는 “이것(협정)이 있으면 나토 회원국 전체와 공동 조달하는 시장에 접근할 수 있다”며 “조달이나 군수지원 협력에 필요한 제도적 기반을 마련하자는 취지가 있다. 우리에게는 유용하고 필요한 협정”이라고 했다.



한국은 또 나토 동맹국들이 장비·물자·역량을 공동 개발하는 ‘다국적 협력사업’ 참여 범위도 확대하게 됐다. 기존에 옵서버로 참여해 온 탄약·우주사업에 더해 방산 원자재 사업에도 옵서버로 새로 참여한다.

위성락 국가안보실장이 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

위 실장은 “한·나토 방산 협력이 일회성 교류가 아니라 해를 거듭하며 뿌리를 넓혀가는 협력임을 보여준다”고 의미를 부여했다. 그는 “탄약과 방산 원자재 사업 참여는 한·나토 무기체계 간 상호운용성을 강화해 우리 기업의 나토 방산시장 진출 기반을 넓히는 한편, 우리 군수품의 안정적인 조달 여건을 만드는 데도 기여할 것”이라고 강조했다.



우주 관련 사업 참여의 경우 나토 동맹국이 보유한 우주 인프라를 활용해 한국이 필요한 시점에 우주 발사 기회를 확보하는 데 도움이 될 것이라는 게 청와대의 설명이다.



이 대통령과 뤼터 사무총장은 면담에서 한·나토 간 안정적인 공급망 구축이 서로의 안보를 더욱 굳건하게 할 것이라는 데 공감대를 형성했다. 이를 위해 양측 무기체계 간 표준을 맞추고 상호운용성을 강화해 나가자는 데도 뜻을 모았다.

이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 나토 사무총장-IP4 소인수 회담을 하고 있다. 청와대 제공

청와대는 나토 혁신 생태계 참여를 통해 미래전 대응 역량 강화의 기반을 구축한 것도 이번 나토 정상회의 순방 성과로 꼽았다. 위 실장은 “나토는 우크라이나 전장을 통해 드론·인공지능(AI) 등 첨단기술이 좌우하는 미래전의 양상을 최전선에서 경험하며 그 전훈을 축적 중”이라며 “전장에서 활용될 민간 혁신기술을 평가·검증하는 ‘나토 혁신훈련장’에 우리 기업들의 참여를 추진하고 있다”고 밝혔다.

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