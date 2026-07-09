르노코리아·카카오모빌리티 ‘미래차 동맹’

르노코리아가 카카오모빌리티와 손잡고 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대에 대응한 미래 모빌리티 서비스 개발에 나선다. 르노코리아는 카카오모빌리티와 ‘차세대 모빌리티 혁신과 고객 중심 차량 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 8일 밝혔다.



양사는 향후 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 구현을 위한 고정밀 지도 및 소프트웨어 기술 개발·검증, 차세대 차량용 인포테인먼트 및 커넥티비티(연결성) 서비스 고도화 등 다양한 미래 모빌리티 분야에서 협력하기로 했다. 니콜라 파리 르노코리아 사장은 “이번 협약은 소프트웨어 중심 자동차 시대에 걸맞은 새로운 고객 경험과 혁신 서비스를 함께 만들기 위한 협력의 출발점이 될 것”이라고 말했다.



르노코리아는 지난달 코엑스에서 열린 넥스트라이즈 행사에서 카카오T 택시 기사 애플리케이션(앱), 뒷좌석 승객 전용 엔터테인먼트 등 카카오모빌리티의 기술과 서비스를 그랑 콜레오스에 구현한 차세대 모빌리티 콘셉트카를 선보였다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지