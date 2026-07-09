국민연금 보유 국내주식, 2분기에만 200조 불어나 [경제 레이더]

국민연금이 보유한 국내주식 평가액이 3개월 만에 200조원 가까이 불어난 것으로 추정됐다. 올해 2분기 삼성전자·SK하이닉스의 강세로 코스피가 최초로 9000선을 돌파하는 등 상승 랠리를 이어가면서다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시한 보유 상장사(270개) 주식 평가액은 486조118억원으로 집계됐다. 지난 3월 말(296조4433억원)보다 189조5684억원 증가해 분기 기준 역대 최대 수준이다. 수익률도 63.9%에 달해 1분기(32.0%)보다 2배가량 늘었다.

사진=연합뉴스

이 같은 수익은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 급등이 이끌었다. 국민연금이 보유한 두 종목의 평가액은 151조원 늘었고, 이는 전체 증가액의 79.8%에 달한다. 종목별로 보면 1분기와 달리 SK하이닉스 평가액 증가분이 삼성전자보다 컸다. 국민연금의 SK하이닉스 보유 지분은 1분기(7.50%)와 같았지만, 평가액은 3월 말 43조1560억원에서 125조2968억원으로 82조1407억원(190.3%)이 증가했다. 삼성전자 보유 지분(7.75%→7.84%)은 0.09% 포인트 늘어난 가운데 평가액은 같은 기간 76조6842억원에서 145조8467억원으로 69조1626억원(90.1%) 늘었다. SK하이닉스와 삼성전자에 이어 SK스퀘어(11조9953억원), 삼성전기(10조472억원) 등의 평가액도 크게 증가했다. 반면 미래에셋증권은 2분기 평가액이 1조717억원 감소하면서 손실이 가장 큰 종목으로 기록됐다. LG에너지솔루션(-5737억원), 한화시스템(-4510억원), 카카오(-4470억원), 네이버(-4153억원) 등 평가액도 크게 줄었다.

한편 국민연금은 2분기에 비에이치(7.47→13.35%), DL이앤씨(8.06→11.44%) 등의 지분을 가장 많이 늘렸고, LG(9.19→6.42%), SK케미칼(8.50→6.51%), 대주전자재료(9.98→7.66%), 비나텍(8.68→5.12%) 등의 지분율은 줄였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지